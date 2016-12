An der Seite von Schirmherr Adrian Topol erlebte Filmemacherin Julia Jacob die Premiere ihres Interviewfilms „Ahlener Geschichten“ im Cinema. Foto: Dierk Hartleb

Von Dierk Hartleb

„Ich bin ganz doll aufregt“, entflutschte es Julia Jacob am Dienstagabend im „Cinema Ahlen“. Dieses Gefühl teilte sie mit vielen anderen Besuchern, die sich in den nächsten 73 Minuten auf der Leinwand wiedersehen wollten, weil sie irgendwann in den zurückliegenden Wochen der Filmemacherin und Produzentin Rede und Antwort zum Thema Ahlen gestanden hatten (die „AZ“ berichtete).

Für die Premiere ihres Interviewfilms mit dem Titel „Ahlener Geschichten“, den sie im Rahmen des Bundesprojektes „Demokratie leben“ drehte, hatte die Berlinerin Saal II gebucht. Der war schon vor Beginn der Vorstellung pickepackevoll, so dass die letzten Besucher mit Stehplätzen Vorlieb nehmen mussten. Zum Einstieg ließ Julia Jacob den Kamerablick vom Förderturm über die Stadt streifen. Dazu hatte sie Gewerkschafter Werner Danzer und Peter Schweinberger als ehemaligen Bergwerkschef dekorativ auf der Plattform platziert. Danzer erinnerte vor der Kamera an den 23. März 1944, als die Zeche von alliierten Bombern angegriffen wurde und in der benachbarten Kolonie viele Menschen den Tod fanden.

Weitere Drehorte waren das „Café Stubs“ am Markt, wo Julia Jacob eine Männerrunde mit so bekannten Gesichtern wie Franz Tripp, Rudi Pollex, Peter Schmies und Heinz Düding vor die Kamera holte, die ihre Sicht von den „Ahlener Verhältnissen“ schilderten. Mit Jeshu Jacob kam auch der Vorsitzende der Syrisch-Orthodoxen Gemeinde St. Georg zu Wort, der sich positiv zu den Ahlener Integrationsleistungen äußerte. Für einige Sequenzen tauchte der Film in die religiöse Welt der orthodoxen Christen ein, indem er die Gläubigen bei einer Messe zeigte.

Während der Blickwinkel der älteren Gesprächsteilnehmer oft auf die Vergangenheit gerichtet war, beschäftigten sich die jungen Interviewpartner eher mit Gegenwart und Zukunft. Sie thematisierten die Schwierigkeiten des Zusammenlebens und der Alltagsdiskriminierung. An die hatten junge muslimische Kopftuchträgerinnen noch sehr lebendige Erinnerungen aus ihrer Schulzeit, die allerdings in dem beschriebenen Fall nicht in Ahlen verbracht wurde.

Ahlen schnitt bei den Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund überraschend gut ab. Ohne Scheu vor der Kamera erzählten zwei junge bosnische Frauen, warum sie zumindest zeitweise gerne ein Kopftuch anlegten, ohne dafür religiöse oder ideologische Gründe geltend zu machen.

Als Berufswunsch nannte ein junger türkischstämmiger Schüler „General“ und auf die Frage, in welcher Armee, nach kurzem verblüfften Schweigen: „In der deutschen Luftwaffe natürlich.“

Bei der Frage, wie sie sich Ahlen 2030 und 2050 vorstellten, konnten sich die Technikfreaks richtig austoben. An körperliche Arbeit sei dann wohl nicht mehr zu denken, meinten vier Schüler. Die würde dann im Wesentlichen von Robotern übernommen. Ganz so fatalistisch sah es einer aus der Gruppe nicht, der unkte, dass man auch weiterhin Pizzabäcker benötigte, ehe auch deren Arbeit ein Roboter übernehme.