Es rockt im Jugendzentrum Ost – wieder einmal. Schon seit 2003 wird‘s zwischen den Jahren laut in der Einrichtung am Wetterweg. Denn das „Helldorado X-Mas-Festival“ zieht Fans der härteren Musik in Scharen. Am Dienstag, 27. Dezember, und Mittwoch, 28. Dezember, stehen zwölf Bands auf der Bühne.

Damit werden die besinnlichen Adventstage verabschiedet: Musiker und Publikum steuern mit einer Vielfalt an Musik aus verschiedenen Bereichen dem neuen Jahr entgegen.

Im Vordergrund steht bei diesem Festival die Vernetzung verschiedener Künstler mit überregionaler Herkunft. Somit bietet das „Helldorado“ den Besuchern eine Variation aus Newcomern und namhaften Bands Deutschlands.

In diesem Jahr werden die Jungs von „Megazwei“ aus Mainz mit ihrer Mischung aus Deutsch-Pop, Punk, Hip-Hop und Rock ordentlich einheizen. Mit ihrem Hit „Nacht der Nächte“ spielten sie sich schon in so einige Köpfe und hinterließen einen großartigen Ohrwurm.

Bekannte Ahlener Lokalmatadoren sind „The Hitch“, die im vergangenen Jahr schon beim „Serengeti-Festival“ ihre Live-Qualitäten beweisen durften. Mit ihrem Musikstil, einer Mischung aus Punk-Rock und Hardcore, werden sie es ordentlich krachen lassen. Weitere Lokalhelden wie „When Oceans Collapse“ und Alex Fischer geben den Fans wie gewohnt was auf die Ohren.

„Aghost“, „Caleum“, „Greyvity“, „Sleeping God“, „Weathe­red“, „Fighting Chance“ und zu guter Letzt „Empty Veins“ aus Münster werden bei Liebhabern der kräftig-lauten Musik keine Wünsche offen lassen.

Die gelungene Mischung aus Metal, Hardcore, Punk, Indie und Rock beschert den Besuchern ein innovatives, frisches Rockfestival.

Einlass ist an beiden Tagen ab 18 Uhr. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich und kosten für einen Tag fünf Euro, für beide Tage acht Euro.

Mehr Informationen zu Anfahrt und den Bands gibt es unter www.facebook.com/helldoradoahlen.