Von Ralf Steinhorst

Traditionell lädt das Städtische Gymnasium in den Tagen vor Weihnachten zum Kammerkonzert in die Aula ein. Es war bereits die 14. Auflage, in der sich die Schüler aller Jahrgangsstufen musikalisch präsentierten.

„Wir sind schon in Ferien- und Feiertagsstimmung“, begrüßte die kommissarische Schulleiterin Dr. Anne Giebel das Publikum mit dem Versprechen, einen Querschnitt des musikalischen Programms an der Schule darzubieten. Die Erklärungen zu den einzelnen Programmpunkten übernahmen dann die Moderatoren Dorothee Braukmann und Moritz Ostgen aus der Schülerschaft.

Einen witzigen katzenmusikalischen Einstieg präsentierten die Schüler der Klasse 5b. „Katzen brauchen furchtbar viel Musik“, klärten sie die Zuhörer auf, mit einem kleinen Stück komme dann gleich das ganz große Glück. Einige traten passend geschminkt als Kätzchen oder Kater auf. „Das groovt richtig gut“, zeigte sich auch Musiklehrer Andreas Kiepe begeistert von seinen Musikern.

Etwas leiser folgte das Gitarren-Duo Hayat Dilber und Udo Hölscher unter anderem mit der Filmmusik „Pirates Of The Caribbean“, ehe es dann mit Weihnachtsliedern, gespielt von Kristina Bukowski am Klavier, Hannah Küppers auf dem Saxofon und Lena Brandherm auf der Querflöte erstmals weihnachtlich wurde. In den klassischen Tanzbereich leitete anschließend das Trio Maja Helmel (Querflöte), Selin Ayhan (Violine) und Musiklehrer Martin Schumacher (Klavier) über.

Der bunte Musikmix vor der Pause wurde vom Unterstufenchor und dem Orchester vervollständigt, die vorwiegend jüngere Titel sangen und spielten, ehe es nach der Pause wieder klassisch zu Werke ging. Sängerin Waltraud Mudrich und ihre Klavierbegleitung Martin Schumacher erhielten dabei genauso viel Applaus wie Violinistin Dorothee Braukmann mit Lehrer Peter Deermann am Klavier.

Mit zwei Themen aus „Star-Wars-Filmen“ machte Pianist Steffen Brieke aus seiner Vorliebe zu der Filmreihe keinen Hehl, wobei er auch gerne noch zusätzlich die zwei Hände von Lennart Stücke am Piano zur Hilfe nahm.

Modern und klassisch überzeugte der Leistungskurs Q1 unter Leitung von Peter Deermann, der erst seit Beginn des Schuljahres zusammenspielt. Traditionell schloss das Orchester mit einem Reigen von Weihnachtsmusik das Konzert ab.

„Was wäre die Schule und ihre Veranstaltungen ohne Musik“, hinterfragte der AVA-Vorsitzende Frank Schniederjürgen, bevor er dann jedem Sänger und Musiker als Dankeschön die vorgezogene Weihnachtsschokolade überreichte.