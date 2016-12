Von Christian Wolff

Elf Tage Budenzauber auf Ahlens schönstem Platz sind vorbei. Zeit, für Beschicker, Ehrenamtliche und Aktive von „Pro Ahlen“, eine erste Bilanz zu ziehen. Und die fällt am Dienstagabend, dem letzten des diesjährigen „Ahlener Advents“, positiv aus. „Wir sind insgesamt auf dem richtigen Weg und haben darauf viele Menschen mitgenommen“, sagt Peter Schmidt. „Das Konzept stimmt, das Ambiente auch. Jetzt geht‘s noch intensiver um das Thema Qualität.“

Was alle Akteure freut: Der Weihnachtsmarkt der Wersestadt genießt in der Umgebung wieder einen guten Ruf. Das, so Schmidt, sei jahrelange Arbeit gewesen. „Aber mittlerweile haben wir so viele Anfragen von auswärtigen Ausstellern, dass wir leider einige Absagen erteilen mussten“, gibt der „Pro-Ahlen“-Sprecher zu. Daher habe sich sein Verein in der Vorstandssitzung am Vortag dazu entschlossen, fürs kommende Jahr eine weitere neue Weihnachtshütte zu stiften.

Langfristiges Ziel der „Advents“-Freunde ist nach wie vor, die Eingänge zum Marktplatz über Süd- und Weststraße in Zukunft intensiver zu bespielen. Ebenfalls mit zusätzlichen Hütten, für die beim Rat und bei Sponsoren auch noch die Werbetrommel gerührt werden soll. „Vielleicht auch für einen weiteren Eingangstorbogen“, kann sich Peter Schmidt vorstellen. Der Marktplatz an sich sei gut bestückt, dürfe nicht überstrapaziert werden. „Der Charakter eines kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkts muss bleiben.“

Lob gibt es auch von Beschickern – wie Maria Schratz. Sie bestückte zum dritten Mal in Folge eine Holzhütte mit ihrem Angebot an Bienenwachskerzen und Honig. „So gut wie in diesem Jahr ist es noch nie gelaufen“, sagt die Drensteinfurterin im „AZ“-Gespräch.

Den täglichen Publikumszustrom hat auch Jörg Möllenhecker freudig zur Kenntnis genommen, der täglich am Stand des Fördervereins der ASG-Handballjugend zu finden war. „Viele Leute waren mehrfach da“, hat auch Kai Moneck festgestellt. Neues wie der Smoker, direkt neben der erweiterten Sportlerhütte, seien nicht minder gut angenommen worden. „Wir freuen uns, dass viele Dinge, die wir vor einigen Jahren angeregt haben, inzwischen auch von der WFG als feste Bestandteile des Weihnachtsmarktes geführt werden“, erklärt Jörg Möllenhecker.

„Die Programmhöhepunkte wie das Zeltkonzert am Sonntagvormittag sollten auf jeden Fall beibehalten werden“, findet Susanne Block. Hier könnte man auch lokale Gruppen mehr einbinden.

Möllenhecker schwebt aber noch eine andere Kleinigkeit vor: einheitliche Tassen. „Wir haben jetzt fünf Jahre lang unsere Plastikbecher getestet“, sagt er mit Augenzwinkern. In Abstimmung mit den anderen Anbietern könnte die Anschaffung von Tassen mit jährlich wechselnden Motiven ein Anreiz sein. „Vielleicht werden das dann sogar Sammelobjekte wie die Pöttkes.“

Ein wenig Verbesserungspotenzial sieht Peter Schmidt auch noch beim Zelt. Hier haben ihm die heimelige Deko, zum Beispiel Außenlichter und Tannengrün, gefehlt. „Wir müssen zusehen, dass wir das Festzelt wirklich in ein Weihnachtszelt verwandeln“, hält er fest.