So viele Besucher wie noch nie – die Veranstalter von der Awo sind glücklich über den Erfolg ihres Benefizkonzerts in der Paul-Gerhardt-Kirche.

Von Dierk Hartleb

Es war das bislang bestbesuchte Weihnachtskonzert in der Paul-Gerhardt-Kirche. „So viele Besucher waren es noch nie“, freute sich Alois Steinkamp am Mittwoch in der Sparkasse. Hauptstellenleiterin Astrid Eckel hatte den Veranstalter des Awo-Benefizkonzertes und Silke Schneider (Förderverein Paul-Gerhardt-Kirche) sowie Pater Hermann-Joseph Schwerbrock („Aktion Benjamin“) als Vertreter der begünstigten Vereine zur Scheckübergabe eingeladen. „Wir haben die Summe auf jeweils 700 Euro aufgestockt“, erklärte Steinkamp und wandte sich an die Vertreterin der Sparkasse Münsterland Ost als Hauptsponsor, ohne deren Unterstützung die Durchführung eines solchen Konzertes nicht möglich gewesen wäre. In seinen Dank schloss Steinkamp die anderen Sponsoren ein. Zugleich überbrachte der Awo-Ortsvorsitzende auch die Grüße von Sopranistin Claudia Oddo, die gemeinsam mit Tenor Sebastiano Lo Medico, dem „Bulka-Quartett“ aus Krakau und Pianistin Nadja Naumova das Konzert am 10. Dezember gestaltet hatte.

Das nächste Weihnachtskonzert ist bereits für den 9. Dezember 2017 terminiert.