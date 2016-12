Von Peter Schniederjürgen

Vom Mobiltelefon bis zu Vollformatkamera, von der Seifenblase bis zur Fördermaschine in der Maschinenhalle – so weit war das Spektrum der Aufnahmemedien und Requisiten. Das Projekt der Kunstklasse 10.1 der Fritz-Winter-Gesamtschule hieß „Zehn1 meets Zeche “ und zeigt die Fotokunst in alter Industriekulisse auf der Zeche „ Westfalen “. Am Donnerstag stellten die Schüler und ihre Projektbegleiter – die Lehrerin Jutta Maier und der Fotograf Hannes Woidich – über 150 von den mehr als 1000 geschossenen Fotos in der Lohnhalle aus.

Mehrere Gruppen nahmen sich die alte Industrieanlage un-ter verschiedenen Geschichtspunkten vor. Dabei waren dokumentarische Fotografie sowie aufwendig inszenierte Bildgestaltungen. Die Schüler bewegten sich frei über das Gelände und suchten seit den Sommerferien die geeigneten Motive. „Dabei waren sie sich weitgehend selber überlassen. Allerdings gab der Profi technische Hilfestellung“, berichtet Kunstlehrerin Jutta Maier. Sie erzählte, wie sich während der Arbeit die Einstellung vieler Schüler wandelte. Waren zunächst nur die Autos einer bekannten Edelfahrzeugschmiede auf dem Gelände im Blick der jungen Fotografen, änderte sich das mit zunehmender Projektdauer. Aus Skepsis wurde Identifikation. „Junge Frauen besorgten sich vom Bergbautraditionsverein authentische Kleidung und posierten vor der alten Bergbautechnik“, so Maier.

Die Kunstklasse 10.1 der Fritz-Winter-Gesamtschule. Foto: Peter Schniederjürgen Die Kunstklasse 10.1 der Fritz-Winter-Gesamtschule. Foto: Peter Schniederjürgen

Mit professioneller Lichttechnik entstanden ungewöhnlich ästhetische Bilder der Anlage. „Diese jungen Leute habe eine fotografische Kompetenz, die mich tief beeindruckt hat“, fasste Mentor und Profi Hannes Woidich zusammen. Auch Hausherr Hermann Huerkamp war mehr als begeistert. „Wir suchen einen Weg. diese tollen Bilder länger und weiter zugänglich zu machen“, versprach er. Schließlich kamen noch die Schulkameraden und Kunstklassen-Nachfolg er, die Klasse 5.1, um die Werke zu betrachten.