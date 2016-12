Die Gaststätte „Zisterne“ am Markt begrüßt das neue Jahr mit einem Neujahrskonzert der etwas anderen Art.

Mit Beat und Rock begrüßt die Gaststätte „ Zisterne “ am Markt das neue Jahr 2017. Die Ahlener Oldies der Gruppe „Smoke“ werden in einer „Beat-Matinee“ die Songs der 1960/70er Jahre spielen und sicher für viel Spaß und Wiedererkennungswerte sorgen. Da gilt es die alten „ Beatclub “-Zeiten wieder aufleben zu lassen und nach Klängen der „Lords“, „Equals“, „Troggs“ usw. mitzusingen oder auch mitzutanzen. Die beste Medizin nach einer durchfeierten Silvesternacht.

Die Mannen um Sänger Axel „Cliff“ Ronig bringen dabei ihre eigenen Interpretationen in die Songs von gestern. Da wird Herbert Weber schon mal zu „Shadows“-Gitarrist Hank Marvin und Jupp Steffens quält die Gitarre fast so wie Carlos Santana. Bassist Wolfgang Brand, Rhythmusgitarrist Peter Feldhaus und Drummer Hansi Hartings sorgen für eine solide Grundlage. Wirtin Gaby Klumpp erfüllt sich mit dem Auftritt einen lang gehegten Wunsch, denn auf die Oldies freuen sich mit ihr sicher viele Gäste. Die Matinee beginnt am Neujahrsmorgen, 1. Januar, um 11 Uhr als Alternative zum Skispringen und Neujahrskonzert im Fernsehen.