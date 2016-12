Schlösser der Liebe am Brückengeländer an der Ems: Liebesschlösser, die von Paaren zum Zeichen ihrer Zuneigung festgeschlossen wurden. Foto: Edler

Von Joachim Edler

Verliebte, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben, hier ein Tipp: Ein Schloss kaufen – auf die Schnelle mit den Initialen gravieren lassen – und ab zur Brücke an der Herrlichkeit. Viele Paare bekräftigen auch in Warendorf ihre Liebe mit einem nicht mehr zu öffnenden Schloss, besonders gern an der Emsbrücke Zur Herrlichkeit. Zur Sicherheit wird dann der Schlüssel in den Tiefen der Ems versenkt, als Liebesgarantie. Die Stadt duldet diese „ Liebesschlösser “ – Warendorf Marketing hat dem Schloss-Motiv sogar ein Blatt im neuen Jahreskalender gewidmet.

Das Tiefbauamt ist in Warendorf für die Sicherheit der Brücken zuständig. Es führt jährlich eine Besichtigung an jedem Brückenbauwerk durch, um die Verkehrs- und Standsicherheit zu gewährleisten. Eine Nachfrage beim Tiefbauamt ergab: „Das ist doch eine schöne Sache.“ Die Statik der Brücke sei durch die Schlösser nicht in Gefahr. Noch ist die Liebens-Schloss-Sammlung allerdings übersichtlich. Und den Handlauf behindern die Schlösser auch nicht. Sie hängen übrigens auch erst, seitdem es die Drahtseile gibt, die die Brüstung zwischen Handlauf und Brücke sichern. Seit wann das ist, vermochte im Tiefbauamt so recht niemand mehr zu sagen: „Das sind viele Jahre.“

Warendorf nicht nur Stadt des Sports und Stadt der Pferde, sondern demnächst auch Stadt der Liebe? Nein, soweit sieht eine Sprecherin von Warendorf Marketing die Idee mit den Liebesschlössern nicht kommen und winkt ab: „Sie hängen doch überall: Liebesschlösser, die von Paaren zum Zeichen ihrer Zuneigung festgeschlossen werden.“

An Pariser Brücken hängen Millionen Liebesschlösser. Dort und in den anderen Städten beschäftigen sich Behörden mit den Liebesschlössern, weil Brückengeländer unter der Last zusammenbrechen. Das ist in Warendorf noch nicht der Fall.

Und sollte der Schwur der Liebe nicht ewig halten, empfiehlt sich als Weihnachtsgeschenk im kommenden Jahr vielleicht ein Bolzenschneider . . .