Von Sabine Tegeler

Tiere gehören nicht als Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Jahr für Jahr weisen Tierschutzorganisationen darauf hin. Das müssen sie tun, denn immer noch „krönen“ Hamster und Kaninchen, Kanarien und Wellensittiche als ach so niedliche Gabe den Geschenkeberg an Heiligabend . Weil sich die Kleinen doch ganz doll ein Haustier gewünscht haben.

Aber was zu Weihnachten noch so süß und kuschelig ist, wird häufig nur wenig später lästig. Und dann nicht selten vernachlässigt oder gar ausgesetzt. Darüber hinaus ist der Weihnachtstrubel im heimischen Wohnzimmer ein absoluter Stress für Tiere, die eigentlich in Ruhe in ein neues Zuhauses ziehen sollten.

Lebendiges Geschenk

„Tiere sind keine Geschenke“, sagt Mareike Kohlstedt , die als Fachverkäuferin bei „Zoo & Co.“ an der Beckumer Straße arbeitet und den Anstoß dazu gab, dass das Geschäft vom 19. bis 31. Dezember keine Nager und Vögel verkauft. Entsprechende Schilder weisen im ganzen Laden darauf hin, auch bei Facebook hat das Team um Inhaber Jörg Rickmann das verkündet.

„In den vergangenen Jahren haben wir Kunden schon mal mündlich darauf hingewiesen. Aber dieses Jahr jetzt mal ganz offiziell“, erklärt Mareike Kohlstedt. Zwar habe die Nachfrage nach Tieren vor Weihnachten stetig abgenommen, aber es gebe doch immer noch Kunden, die was Lebendiges als tolles Geschenk betrachten.

Beratung über Tiere

Und die hätten tatsächlich kein Verständnis für den Verkaufsstopp: „So ein, zwei waren hier, die haben sich echt aufgeregt.“ Die sind aber in der Minderheit, wie Mareike Kohlstedts Kollege Peter Figul betont: „99 Prozent zeigen uns ihre Zustimmung. Jeden Tag hören wir von Kunden, dass sie das gut finden.“

Aber was empfehlen die Experten denn, wenn eine Familie ein Haustier anschaffen möchte?

„Erst einmal Informationen schenken“, so Mareike Kohlstedt, „und vielleicht schon mal Zubehör oder einen Gutschein.“ Und wenn die ganze Weihnachts- oder auch Geburtstagshektik verflogen sei, dann gemeinsam nach guter Beratung im Zoogeschäft das Tierchen aussuchen.