Ob auch Santa Claus im fernen Finnland am Heiligabend ein Päckchen aus der Ahlener Duftfabrik bekommt, weiß Lars Linnemann nicht. Bestellausgänge bestätigen aber: Auch nach Rovanemi – dem Geheimnis umwobenen Weihnachtsmanndorf am Polarkreis – liefert „ LR Health & Beauty Systems“ in diesen Tagen aus. Vielleicht, mutmaßt der Leiter von Produktion und Logistik augenzwinkernd, habe der Weihnachtsmann auf den letzten Metern ja doch noch seine Hände im Spiel.

Ahlen im Advent: Wohl nirgendwo anders in der Stadt wurden in den zurückliegenden Wochen so viele Päckchen gepackt wie in der Versandhalle des Global-Players im Gewerbepark Olfetal. Seit Mitte Oktober arbeiten 100 Mitarbeiter in Doppelschicht die Wunschzetteleingänge ab, die – Halbe / Halbe – über das Call-Center oder den E-Shop eintreffen. Täglich gehen 6000 Päckchen und mehr auf eine teils kleine Weltreise, weil Europa nicht immer hinter den Grenzen Europas endet.

„Wir haben Tage, wo wir auf über 10.000 Pakete kommen“, rechnet Lars Linnemann vor. Das heißt: 500 Fertigstellungen in der Stunde, 180 aktive Aufträge zeitgleich in der Abwicklung. 250.000 Artikel sind in den monströsen Hochregalen bis unters Dach eingelagert – von Parfüms über Nahrungsergänzungsmittel, die breite Aloe Vera-Produktpalette inbegriffen, bis hin zu den Bescherungsklassikern Schlips und Schmuck. Spitzenreiter unter den Düften: Bruce Willis und Cristina Ferreira aus der Starkollektion.

65 Prozent der Sendungen bleiben innerhalb Deutschlands, Frankreich folgt mit einem Marktanteil von 20 Prozent – und zwei echten Exoten, die Lars Linnemann verleiten, mit einem Sprung über die Grenzen Europas aus dem Nähkästchen zu plaudern: „Unser Landeschef Frankreich kommt manchmal auf sehr kreative Ideen.“ Sagt‘s und lacht. Weil auch Französisch Guyana und La Réunion dazugehörten, gingen Bestellungen aus Ahlen auch in Frankreichs Überseedepartements in den Norden Südamerikas und östlich von Madagaskar. Aus dem Olfetal beliefert LR zwölf seiner 28 Zielländer direkt. Aktuell auf der Überholspur: die Beneluxstaaten.

In diesem Jahr sind es 1,5 Millionen Pakete

Zurück in den Gewerbepark: Eine Expedition durch die hochkomplexe, 2000 Quadratmeter große Versandhalle lässt Herzen all derer höher schlagen, die in jungen Jahren Weihnacht für Weihnacht der Anziehungskraft ihrer Modelleisenbahn erlagen. Auf 600 Metern rollen offene Kartons über ein ausgeklügeltes Schienensystem, werden computergesteuert über Weichen auf die richtigen Adern gelenkt, vorbei an 1800 verschiedenen Artikeln von LR. Dort, wo es rot blinkt, steht griffbereit, was in den Karton kommt. „Pic by Light“ nennt Silke Kraft, Hauptverantwortliche für den Versand, das System der leuchtenden Lampen, das garantiert, dass am Ende auch ankommt, was auf dem Wunschzettel steht. Auf zwei Versandschleifen summierten sich im Laufe des Jahres 2600 Betriebsstunden und 1,5 Millionen Pakete. Durch technische Umrüstung konnte die 20 Jahre alte Anlage ihre Kapazität verdoppeln. Neuerdings gleiten auch Minikartons für die kleine Bestellung über die Rollentrasse. Kraft: „Die Umrüstung war ziemlich aufwendig.“ Hohen Investitionskosten stünden aber hohe Einsparungen beim Versand gegenüber.

Eine halbe Stunde benötigt jedes Päckchen – vom Auftragsstart bis zur Auslaufbahn am Warenausgang. Bestückt mit durchschnittlich fünf bis sechs Produkten. Dann übernehmen andere. Allen voran DHL, gefolgt von DPD, um nur zwei Versandriesen zu nennen. Täglich verlassen bis zu vier Lastwagenladungen das Betriebsgelände. Mit dem Versprechen, binnen 48 Stunden mit jeder Sendung beim Adressaten zu sein. Was bis 14 Uhr für Frankreich auf der Straße ist, erreicht noch in der Nacht den Flughafen Charles de Gaulle, um am anderen Morgen über den ganz normalen Postweg zugestellt zu werden. Abheben dürfen aber nur wenige. Gefahrgutbestimmungen halten Parfüms durch ihren schnell entflammbaren Alkohol am Boden.

Magisches Datum in den Tagen vor dem Fest ist der 21. Dezember: Wer bis dahin bestellt, hat bis Weihnachten sein Päckchen vor der Tür. Linnemann: „Es wäre für uns eine totale Katastrophe, wenn wir nicht im Zeitfenster blieben“.

Und nach dem Fest? Statt Reklamationsirrsinn Ruhe im Olfetal. „Unsere Rücklaufquote ist verschwindend gering“, lässt der Logistikleiter wissen. Deutlich unter zwei Prozent. „Zalando“ liege – nur mal so zum Vergleich – bei über 24. Sollte wirklich etwas nicht gefallen – auch kein Problem. Lars Linnemann: „Da sind wir sehr kulant und tauschen um.“