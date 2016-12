Als größten Rückschlag in der noch jungen Vereinsgeschichte der „Stadtbildmacher“ bezeichnet Silke Büscher-Wagner den Abriss des Gründerzeithauses Oststraße 9. „Heute steht dort ein nichtssagendes Gebäude, das vom Gestaltungsbeirat in dieser Form abgesegnet wurde“, sagt die Vorsitzende. Foto: Christian Wolff

Von Christian Wolff

Was war die Initialzündung, das Thema Stadtbildpflege als Verein anzugehen?

Büscher-Wagner : Der Abriss der Kerkmann-Villa an der Rottmannstraße und der drohende Abriss der Villa Mentrup am Lütkeweg waren der Anlass, unseren Unmut öffentlich zu machen und den Ahlener Bürgern eine Stimme zu verleihen. Wie wir ja alle wissen, wurde die Villa Mentrup nicht dem Erdboden gleichgemacht. In nur zehn Tagen hatten wir 700 Unterschriften für den Erhalt gesammelt und es war zum richtigen Zeitpunkt ein Interessent da, der das Haus kaufte und sanierte.

Gab es sofort Menschen, die mitmachen wollten oder mussten Sie viel Überzeugungsarbeit leisten?

Büscher-Wagner: Nun, sechs Mitstreiter hatten wir für die Unterschriftensammlung spontan gewinnen können. Heute sind wir 26 Mitglieder und es gibt unendlich viel Zuspruch aus der Ahlener Bevölkerung. Das macht uns sehr stolz, ist aber auch der Antrieb, weiterzumachen.

Wie viel Zeit verging eigentlich zwischen der ersten Idee und der Gründung?

Büscher-Wagner: Das war ungefähr ein Jahr. In der Zwischenzeit gab es viele Gespräche darüber, wie man die Vereinsgründung realisieren könnte. Christian Tripp, Horst Schulte und Christa Quante-Ottemeier ist es mit zu verdanken, dass wir die Gründung gemeinsam geschafft haben.

Welches war das erste Projekt der „Stadtbildmacher“?

Büscher-Wagner: Das war die Einladung von Frank Pastille, „Denkmaldoktor“ aus Grimma , zum Thema Denkmalschutz nach Ahlen . Er inspizierte mit uns unter anderem das Objekt Königstraße 16 und referierte im Alten Rathaus. Unser Ziel war und ist, das Thema Denkmalschutz transparenter zu machen und Ängste sowie Vorurteile abzubauen. Vieles ist verhandelbar, wenn man sich an die Spielregeln hält und das Thema „steuerliche Abschreibung“ ist finanziell durchaus sehr interessant.

In der Folge stieg der Bekanntheitsgrad des Vereins ja merklich, oder?

Büscher-Wagner: Ja. Dass wir als recht junger Verein in diesem Jahr auch den dritten Platz bei der Preisverleihung „Der blaue Turm“ erreichen würden, war so ein Erfolg. Und ein Bericht über uns im aktuellen „Beflügelten Aal“ hat uns ebenso gutgetan.

Es gab natürlich nicht nur Erfolge, sondern auch Rückschläge. Was werten Sie persönlich als schwerste Niederlage in Ihrer noch jungen Vereinsgeschichte?

Büscher-Wagner: Der Abriss der Oststraße 9 war nicht leicht für uns. Heute steht dort ein nichtssagendes Gebäude, das vom Gestaltungsbeirat in dieser Form abgesegnet wurde. Es harmoniert aus unserer Sicht in keiner Weise mit dem letzten historischen Gebäude in diesem Umfeld, der Oststraße 11.

Gibt es ein noch nicht umgesetztes Projekt, dass Ihnen besonders am Herzen liegt?

Büscher-Wagner:

Wie sehen die weiteren Perspektiven aus?

Büscher-Wagner: Es gibt viel Arbeit und wir werden uns auf wichtige Objekte fokussieren, zum Beispiel an der Ostenmauer. Das sind Themen wie Leerstände, Netzwerken und Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt immer etwas zu tun, aber alles möchte ich heute noch nicht verraten. Das Schöne ist ja, dass es spannend bleibt in Ahlen.