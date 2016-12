Party im Weihnachtszelt: Gut, dass die Eisstockbahn schon abgebaut war. So blieb den Feierfreudigen am Vorabend des Heiligen Abends mehr Platz. Foto: Martin Feldhaus

Vor den besinnlichen Tagen im Kreise der Familie wollen viele noch einmal „die Sau rauslassen“: Seit Jahren ist der Vorabend des 24. Dezember die beste Gelegenheit, alte Freunde oder ehemalige Mitschüler und Kollegen wiederzusehen. In der Innenstadt herrschte Stimmung.

Von Martin Feldhaus

„Die eine, die immer lacht“ wummert es aus den Boxen. „Oh, die immer lacht“, antworten Hunderte Ahlener lautstark auf diese musikalische Aufforderung von DJ Tobi. Sie ist am Freitagabend der Startschuss für eine richtige „Vorweihnachtssause“ in der Ahlener Innenstadt. Besinnlichkeit? Fehlanzeige. Die ist erst am nächsten Tag angesagt.

Kurz vor Heiligabend wollen es viele Partygänger mit Freunden und Bekannten noch einmal krachen lassen. Schon früh bildet sich vor dem großen Festzelt in Ahlens „guter Stube“ eine lange Schlange. Drinnen geht es derweil richtig zur Sache. Einen Hit nach dem anderen schmettert das „Duo Infernale“ hinter dem Mischpult unter die Menge. „Wir spielen heute querbeet und erwarten ein volles Haus“, freut sich DJ Daniel auf eine lange Nacht. Dann lässt er das Lied „Geiles Leben“ von „Glasperlenspiel“ ertönen. Geiles Leben? Das ist ein Gefühl, was wohl in dieser Nacht viele Feierwütige empfinden. Das richtige Benzin für den Partymotor ist dabei zumindest im Zelt der „Heiße Wintertraum mit Sahne“. „Ein absoluter Bestseller“, lacht Julia Gösdemeyer , die hinter der Theke steht und den beliebten Pflaumenschnaps gleich ta­blettweise abliefert. Das Getränk scheint ein Garant für gute Stimmung zu sein.

Auf der Tanzfläche ist längst kaum mehr Platz. Gut, dass die Eisstockbahn bereits abgebaut ist und zusätzliche Fläche zum Feiern freigegeben hat. Den Gästen gefällt es. „Das ist endlich mal eine tolle Weihnachtsparty“, freut sich Thorsten Pestka, der mit einigen Bekannten unterwegs ist. „Super gut“ fällt auch das Urteil von Melanie Thiel aus. Endlich mal wieder volle Kneipen. Das ist überall zu sehen. Sei es im „Steinofen“, wo ebenfalls ein DJ für Stimmung sorgt oder auch in der „Zisterne“. Hier gibt es Livemusik von der Band „die Zwei“. Mit ihren Gitarren frönen sie der Musik der 1980er-Jahre und auch aktuelleren Liedern. „Am Tag vor Weihnachten ist in der Stadt eigentlich immer einiges los“, berichtet Wirtin Gaby Klumpp im Gespräch mit der „AZ“. Nur die Runde der Kneipen sei leider angesichts vieler Schließungen deutlich kleiner geworden. Zu dieser gehört neben dem „Sol Mar“ am Marienplatz vor allem noch das Bürgerzentrum, das gegen Mitternacht aus allen Nähten platzt. Warum? „Das ist eine Tradition wie ein Schützenfest“, meint Christian Szontkowski.

Im Büz kommt es zum großen Wiedersehen der Heimkehrer. „Coming home for Christmas“ lautet hier das Motto. Mit dabei ist unter anderen Stefan Schulte, der mittlerweile in Frankfurt in der IT-Branche arbeitet. „Zusammen etwas trinken und feiern, dass man sich wiedersieht“, darum geht es auch Fabian Recker, der in Hamburg ein Studium der Volkswirtschaftslehre absolviert. Darum geht es vor allem auch vielen jungen Ahlenern, die zum Studium weggezogen sind.

Fazit: Weihnachten, das ist für die meisten City-Besucher zwar ein großes Familienfest, ist aber auch mit dem Wiedersehen vieler alter Schulfreunde verbunden.