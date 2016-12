Für die Feiertage einsatzbereit: Janin Knospe, Katrin Lange, Christian Drude, Timo Berndt, Volker Rump, Stefanie Preuten, Personalratsvorsitzender Karl Lompa, Dienststellenleiter Uwe Alteheld, Abteilungsleiter Christoph Ingenohl und Landrat Dr. Olaf Gericke am Heiligabend vor der Polizeiwache am Südberg. Foto: Ralf Steinhorst

Auf seiner traditionellen Tour durch den Kreis Warendorf besuchte Landrat Dr. Olaf Gericke am Heiligen Abend auch die Ahlener Polizeiwache am Südberg. Dort bedankte er sich bei den diensthabenden Beamten für ihre Einsatzbereitschaft über die Feiertage und überreichte ihnen Tüten mit „Nervennahrung“.

Von Ralf Steinhorst

„In diesen Tagen steht die Polizei besonders im Fokus“, sprach der Landrat den Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt nahe der Gedächtniskirche in Berlin vom vergangenen Montag an. Er betonte aber zugleich, die Polizei sei gut ausgerüstet, auf die derzeitige Gefährdungslage habe sie sich mit einer erhöhten Alarmbereitschaft gut eingestellt. Auch die Bewaffnung und die Ausstattung mit neuen Schutzwesten seien verbessert worden.

„Alle Kräfte sind sensibilisiert, in NRW unterstützen sie sich gegenseitig“, betonte der Ahlener Dienststellenleiter Erster Polizeihauptkommissar Uwe Alteheld, der zugleich darauf hinwies, dass die freie Dienstplanung über die Feiertage für die Polizeibeamten familienfreundlich gestaltet wurde. Die Personalstärke sei der Lage angepasst, bei Bedarf könne zudem schnell reagiert werden.

Christoph Ingenohl , Abteilungsleiter der Polizei im Kreis Warendorf , wies darauf hin, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche in der Kriminalstatistik stagnieren werde, was sich auch aus dem Überhang aus dem vergangenen Jahr erklärt. „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels mit besserer Perspektive“, stellte der Polizeidirektor fest. Auch gebe es eine verbesserte Aufklärungsquote.

Sowohl Christoph Ingenohl wie auch Uwe Alteheld blickten schon auf den anstehenden Jahreswechsel. Die Vorkommnisse in Köln und anderen Städten vor einem Jahr haben bei der Polizei zu einer zusätzlichen Sensibilisierung und damit zu einer besonderen Lagebeurteilung geführt, so dass für die kommende Silvesternacht zusätzliche Kräfte mobilisiert werden.

Beim Stichwort zusätzliche Kräfte hat Landrat Dr. Gericke auch schon seinen persönlichen Wunschzettel bei NRW-Innenminister Ralf Jäger hinterlegt. Er hofft darauf, dass die Personalstärke bei der Polizei im Kreis Warendorf verbessert wird.