Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß beim Auftritt in Basel. Foto: dpa

Von Ulrich Gösmann

„ Silbermond kommt nach Ahlen !“ Keine 24 Stunden hielt sich die Nachricht auf den Online-Portalen, ehe sie komplett verschwand – oder ohne Ahlen weiter ins Land strahlte. Weniger konkret wirbt Radio WAF seit Heiligabend nur noch mit dem Kreis Warendorf als Austragungsort . Ist Ahlen auch schon wieder raus aus dem „Umsonst-und-drau­ßen“-Event?

Radio-WAF-Chefredakteur Frank Haberstroh gibt sich am Dienstag entspannt zuversichtlich, dass alles so kommt, wie es in einer ersten breitgestreuten Informationswelle publik wurde. Offensichtlich sei das Management von „Silbermond“ mit der Festlegung des Veranstaltungsortes Ahlen überrascht worden. Um den letzten Entscheidungen nicht vorweg zu greifen, sei Ahlen kurzfristig aus dem Netz genommen und gegen den Kreis Warendorf getauscht worden.

Geheim gehaltener Supergig

Die größte Stadt im Kreis ist weiter gesetzt. Die Nähe zur Autobahn, die Größe des Marktplatzes: Die Argumente sprechen für Ahlen. Mit Stadtverwaltung und Wirtschaftsförderungsgesellschaft gab es bereits erste Vorgespräche. Für Januar stehen weitere mit allen beteiligten Gremien im Kalender. Eben in Ahlen. Bis dahin ist auch zu klären, ob der Marktplatz reicht. Ob trotz freien Eintritts zur Reglementierung Platzkarten ausgegeben werden oder ein anderer Austragungsort innerhalb Ahlens doch besser geeignet ist.

Radio WAF hatte während der landesweiten Advent-Aktion „Lichtblicke“ der NRW-Lokalradios die meisten Hörer mobilisieren können. Bis zur Deadline am Freitagmittag brannten 90.000 Lichter im Kreis Warendorf für den bis dahin noch geheim gehaltenen Supergig mit „Silbermond“. Der Vorsprung – mit 30.000 Klicks ein uneinholbarer.