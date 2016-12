Feuerwehr und Rettungsdienst waren am frühen Mittwochmorgen gleich mehrfach gefordert. Foto: Christian Wolff

Eine unruhige Nacht liegt hinter der Feuerwehr. Es waren nicht die großen Einsätze, sondern mehrere kleinere Hilfeleistungen, die das Personal in Atem hielten. Dazu gehörten die Brände eines Containers und eines Automaten sowie ein Streit in einer der Notunterkünfte.

Von Christian Wolff

Gemeldet war ein Kellerbrand , doch tatsächlich stand ein Müllcontainer in Flammen: Die Feuerwehr musste am Mittwochmorgen um kurz nach 7 Uhr zur Mammutschule, Am Röteringshof, ausrücken, wo einer Passantin Rauchentwicklung aufgefallen war. Die Einsatzkräfte löschten den freistehenden Container zügig ab.

Einige Stunden zuvor musste der Löschzug Hauptwache zur Warendorfer Straße ausrücken, wo gegen 2 Uhr ein Kaugummiautomat vor dem „Norden-Grill“ brannte. Mit Hilfe eines Kleinlöschgeräts war die Gefahr schnell beseitigt. Die Einsatzleitung hatten Uwe Geismann bzw. Sebastian Heitkamm. Brandursachen und Schadenshöhe stehen in beiden Fällen noch nicht fest. Ebenfalls in derselben Nacht musste der Rettungsdienst zur Notunterkunft in der Bodelschwinghschule ausrücken. Dort hatte es eine handfeste Auseinandersetzung gegeben, hieß es aus der Einsatzzentrale.