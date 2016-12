Um den 6. Januar herum ziehen wieder die Sternsinger durch die Straßen. Die Aktion 2017 nimmt die Herausforderungen des Klimawandels in Kenia und weltweit in den Blick. Die Lebensbedingungen in der kenianischen Region Turkana werden zunehmend lebensfeindlicher. Grund dafür ist der Klimawandel. Familien leiden unter Hunger, Kinder sind unter- und mangelernährt, was häufig dramatische Folgen für ihre Entwicklung hat. Für diese Familien und für Projekte in Bagamoyo und Landanai in Tansania engagieren sich die Ahlener Sternsinger der Pfarrei St. Bartholomäus , die sich wiederum als Könige aufmachen, segnen und Geld sammeln.

In Dolberg ziehen die Sternsinger am Freitag, 6. Januar, durch die Straßen, in St. Gottfried und St. Josef am Freitag, 6. Januar, und am Samstag, 7. Januar. In den Kirchorten St. Bartholomäus, St. Elisabeth, St. Ludgeri und St. Marien wird am Samstag, 7. Januar, gesammelt.

Wer die Sternsinger verpasst hat, hat die Möglichkeit sie am Dienstag, 10. Januar, zu sich nach Hause einzuladen. Eine Gruppe macht sich dann mit Pfarrer Willi Stroband als „Nachhut“ noch einmal auf den Weg. Anmeldungen dazu ab Sonntag, 8. Januar, direkt bei Pfarrer Willi Stroband, Telefon 01 72 / 2 84 87 89.

Spenden für die Sternsingeraktion werden im Pfarrbüro oder in den Gemeindebüros entgegengenommen.