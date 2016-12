„Alex Fischer“ hat sich mit deutschsprachigem Pop-Rock einen Namen in der Region gemacht. Das Quartett ließ es etwas ruhiger angehen. Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

Softe Weihnachtsmusik ade, beim traditionellen „Helldorado X-Mas-Festival“ kommen die Fans härterer Musikklänge auf ihre Kosten. Seit 2003 lockt das Helldorado immer nach Weihnachten sein Publikum an. Es bekamen in diesem Jahr von jeweils fünf Bands pro Abend ordentlich etwas auf die Ohren.

Der musikalische Organisator Hendrik Lang musste zwar für beide Abende je eine kurzfristige Absage verkraften, aber das Umstricken des Programms lief geräuschlos. Was beide Abende voneinander unterscheidet? „Heute ist es gesitteter als am Mittwoch“, charakterisierte Hendrik Lang beide Programme. Dienstag also eher rockig, Mittwoch dann richtig metallig.

Mit Crossover machte „Greyvity“ aus Rheda-Wiedenbrück den Einstieg ins diesjährige „Helldorado“ und streute Nu-Metal und Rapcore mit ein. Fast ein Heimspiel gab es für das Quartett von „ Alex Fischer “ mit ihrem gleichnamigen Frontmann aus Hamm, das es mit deutschsprachigem Pop-Rock erstmal etwas ruhiger angehen ließ. Die Texte spiegeln den Alltag wider – es geht um Freundschaft oder auch Schmerz.

Die Freunde der ganz harten Klänge durften sich über den Auftritt von „Aghost“ aus Osnabrück freuen. Shouter Thomas Przemus, also der „schreiende“ Sänger der Band, ließ mit seinem Auftritt keine Wünsche offen. Die Band, die im Progressive Metal zu Hause ist, gab schon mal eine musikalische Kostprobe ihrer neuen CD, die gerade eingespielt wird.

„The Hitch“ ist hier bereits bekannt, die Ahlener hatten am Dienstagabend ihr Heimspiel. Die Hardcore-Band sieht ihre Musik als Philosophie gegen Rassismus, Faschismus und jede Art von Unterdrückung. 2014 hatte „The Hitch“ den bislang größten Auftritt in Schloss Holte-Stukenbrock.

Ihre größten Gigs hatten „ Megazwei “ bei sechs Open-Air-Konzerten als Vorgruppe von „Unheilig“ in diesem Jahr. Die Ahlenerin Tessa Piening sitzt im Management der aufstrebenden Mainzer und brachte sie so als Topact zum „Helldorado“. „Wir freuen uns schon auf etwas neues“, war Sänger Gregory Gibson gespannt auf den Auftritt im Jugendzentrum Ost. Noch sind „Megazwei“ keine Vollzeitmusiker, träumen aber davon, von ihrer Musik leben zu können: „Die Entwicklung ist da, man weiß ja nie, wie es im Musikgeschäft läuft.“ Die sechsköpfige Band singt deutsch, sieht sich instrumental eher rockig, setzt aber im Gesang auf Rap.

„Es ist die Nacht der Nächte, wir feiern Feste“, leitete „Megazwei“ dann auch den Abschluss des ersten Teils dieser absoluten Kultveranstaltung ein.