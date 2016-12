Von Ulrich Gösmann

Nichts da mit „Kling Glöckchen Klingelingeling“. Bei Martin Knaup piept‘s – in rekordverdächtiger Dichte. Mit Stehleiter, Akkuschrauber und Gehörschutz geht‘s schrill pfeifend durch diesen Dezember. „Die Sache hier kommt so plötzlich wie Weihnachten “, lacht der Elektroniker – und ist bei Silvester , der Landesbauordnung NRW und einem nie dagewesenen Endspurt. Bis zum 31. Dezember müssen alle Rauchwarnmelder in Privathaushalten hängen. Dann ist auch die Übergangsfrist verstrichen.

Mar tin Knaup ist gelernter Elektroinstallateur – und im Team von Elektro Hubbig qualifizierte Fachkraft für Rauchwarnmelder nach DIN 14676. Die Installation ist sein Ding – gerade jetzt. 200 Aufträge in den vergangenen zwei Monaten – mehr gab‘s noch nie. Mehr ging auch nicht, obwohl mehr hätte gehen sollen. Weil viele auf den allerletzten Drücker auf den Melder kommen, wird auch für Knaup die Zeit knapp. Und das Material. Vor einem Jahr um diese Zeit seien es gerade mal zehn Aufträge gewesen. Das zeige den Unterschied. Weil nicht alles bis zum Stichtag 31. Dezember zu schaffen ist, geht es zum Jahresanfang gleich wieder unter die Decke.

„Der Gesetzgeber hat sich lange schwer getan mit der Rauchmelderpflicht“, sagt der 44-Jährige. Doch dann standen zwei Daten. Dem Stichtag 31. März 2013 – wenig beachtet – wurde eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2016 angehängt. Die ist jetzt um. Bis kommenden Samstag müssen Warnmelder – laut NRW-Verordnung – in Privathaushalten hängen. In Mietwohnungen liegt die Verpflichtung beim Vermieter. Martin Knaup räumt mit einem Irrglauben auf. Denn Vermieter seien auch für sich selbst in der Verpflichtung. Wer dem nicht nachkomme, habe im Schadensfall ein ernstes Problem. „Dann“, so Knaup, „steht die Staatsanwaltschaft vor der Tür.“

Wie schnell der Ernstfall eintreten kann, hat erst im Dezember ein Feuerwehreinsatz am Kastanienweg gezeigt. Ein auf dem Herd vergessenes Essen aktivierte in der Nacht einen Rauchmelder in einem Mehrparteienhaus. Nachbarn hörten ihn und retteten einem tief schlafenden und alkoholisierten Bewohner das Leben.

Martin Knaup schätzt, dass drei Viertel der Wohnungen in Ahlen mit Rauchmeldern ausgestattet sind. Ob die aber alle richtig sitzen, sei eine andere Sache. „Ich hatte gestern erst einen im Flur auf Augenhöhe vor mir.“ Sagt‘s und lacht. Da habe wohl ein freier Nagel gesessen. Faustregel: „Rauchmelder gehören immer unter die Decke. 50 Zentimeter Abstand zu Wand und Lampe.“ Falsche Plätze seien – noch original verpackt – das Kellerregal oder – mit herausgenommener Blockbatterie – die Schublade. Dort landeten sie schnell, sollten sie nachts mal einen Ton von sich gegeben haben. Und – Erfahrungswert: „Liegen sie einmal in der Schublade, dann bleiben sie auch meistens dort.“

Rauchmelder gleich Rauchmelder? Der Fachmann schüttelt – wie erwartet – mit dem Kopf. Seine sind App-gesteuert. Per Signal hat er alle wichtigen Daten auch auf seinen Handy. Beim jährlichen Kon­trollgang erfährt er gleich: Wie voll ist die Batterie? Wie oft wurde der Testknopf aktiviert? Wurde der Melder von der Decke geschraubt? Wie oft hatte er ein „Ereignis“? Und: Ist das Gerät verschmutzt? Staub wirke sich wie Rauch auf das Gerät aus. Licht werde nicht mehr in der integrierten Rauchkammer gebrochen. Die Folge: Der Melder pfeift, gibt Fehlalarm. Knaup: „Deshalb empfiehlt es sich, nach zehn Jahren jedes Gerät einmal auszutauschen.