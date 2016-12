Von Christian Wolff

Wer in den vergangenen Tagen und Wochen durch den Vorhelmer Sundern spazierte, mag sich über die großen Mengen von Baumstämmen gewundert haben, die sich am Rande vieler Wege sammelten. „Es gab sicher nicht wenige, die glaubten, wir hätten jede zweite Eiche gefällt“, sagt Philipp Graf von Schall-Riaucour. Aber der Eindruck täusche: Vielmehr habe der Forstbetrieb von Haus Vorhelm den Einschlag aus sämtlichen seiner Wälder im sogenannten „Grafenwald“ zusammengetragen, um ihn vor dem Verkauf besser kategorisch einordnen zu können.

Holz ist nach wie vor das Lieblingsmaterial bei der Wohnungseinrichtung. Exotisches kommt dabei immer seltener in die eigenen vier Wände: Im Zuge des steigenden Umweltbewusstseins wird seit Jahren verstärkt auf heimische Gehölze zurückgegriffen. Was aus den Wäldern kommt, ist also letztlich eine Marktfrage. „Es gab lange einen Trend zur Buche, weil sie besonders helles Holz hergibt. Eiche ist dagegen eher dunkel, was nun nach Jahren der Flaute wieder sehr gefragt ist“, erklärt Philipp Graf Schall-Riaucour. Eiche sei ideal für Parkett und Bodendielen, macht aber auch als Wandverkleidung eine gute Figur. Es ist witterungsbeständig, hart und dauerhaft. Es zeigt sein Alter deutlich anhand seiner Jahresringe. Die Farben variieren von Beige bis Honiggelb. „Durch die Vorarbeit und sehr gute Pflege der vorangegangenen Generationen können wir ausreichend Eichenflächen vorhalten.“ Bis zu 180 Jahre alt seien die vorhandenen Bäume.

Im Moment sei es eine sehr gute Zeit, einen solchen Einschlag zu machen, der in Summe dem vollen Zuwachs eines Jahres entspricht. „Das wirkt natürlich viel üppiger, wenn man die Stämme nun geballt an einem Ort sieht“, weiß der Forstwirt.

Die Vermarktung läuft nun zweigleisig. Rund 40 Prozent des Holzes gehen am 17. Februar in eine große Wertholzsubmission (Versteigerung). Der überwiegende Teil, gut 60 Prozent des Einschlags, obliegt der Selbstvermarktung durch Haus Vorhelm.