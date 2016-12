„Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration“, sagt Karl-Heinz Volesky , derzeitiger Präsident des Rotary-Clubs Ahlen . Dieser unterstützt deswegen aktiv Bemühungen, Kindern mit Flucht- oder Zuwanderungshintergrund Deutschkenntnisse zu vermitteln.

Der Präsident überreichte jetzt gemeinsam mit Vorstandsmitglied Olaf Rittmeier 200 Exemplare eines Lehrbuches an Christoph Wessels , Fachbereichsleiter für Schule und Kultur der Stadt Ahlen.

Das im Sailer-Verlag erscheinende Sonderheft „Ich liebe Deutsch“ richtet sich vor allem an Mädchen und Jungen im Grundschulalter. Mit einfachen und spielerischen Mitteln erlernen die Kinder schnell und mühelos einen breiten Grundwortschatz der deutschen Sprache. Volesky ist davon überzeugt, dass Sprachvermittlung so früh wie möglich einsetzen sollte. „Und dazu wollen wir gerne einen Beitrag leisten.“

Das Lehrbuch enthält eingängige Lieder, die auf einer beiliegenden CD unterhaltsam und kurzweilig Spaß auf Deutsch machen. Einen zweiten Plus-Punkt des Buches beschreibt Olaf Rittmeier: „Es transportiert grundlegende kulturelle Werte, die für das Leben in Europa wichtig sind.“ Damit sei es eine gute Handreichung auch für ehrenamtlich tätige Helfer, die als Sprachlehrer und Betreuer in Einrichtungen arbeiten. Die Idee, das Buch in die Flüchtlings- und Zuwandererbetreuung zu geben, hat auch Christoph Wessels überzeugt: „Mit dem Rotary Club habe ich vereinbart, die Sonderhefte in erster Linie an Paten oder Wohlfahrtsverbände zielgerichtet weiterzuleiten.“

Weitere Auskünfte erhalten Interessierte Privatpersonen oder Verbände bei dem Fachbereichsleiter unter der Telefonnummer 59316 oder per E-Mail unter der Adresse wesselsc@stadt.ahlen.de.