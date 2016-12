Von Sabine Tegeler

Während Knallermuffel am Donnerstag teilnahmslos und ohne mit nur einer Wimper zu zucken an den bunt und voll bepackten Verkaufstischen bei Edeka Wiewel vorbeiziehen, freuen sich jene, die das alte Jahr nur zu gerne besonders laut und krachend verabschieden, über ein reichhaltiges Angebot. 29. Dezember: Der Feuerwerkverkauf startet.

Der Trend in den ersten Verkaufsstunden ist bei Edeka Wiewel ziemlich deutlich, wie Marktleiter Udo Kaiser feststellt: „Die Batterien gehen gut. Einmal anzünden und dann 200 Schuss – das ist für die Leute am einfachsten.“

Findet auch Wjatscheslaw Kasper. Er schaut sich das Angebot an Batterie-Feuerwerk genauer an. Aus gutem Grund: „Bei so ‘ner Batterie hat man auch selber Zeit zum Gucken. Wenn man erst alle Raketen einzeln anzünden muss, dann ist das Feuerwerk ja vorbei.“

Die Zeit fürs Raketen anzünden will sich Sezai Öztürk wohl nehmen. Allerdings nicht zum eigenen Vergnügen: „Ich mach das nur für ihn hier“, schmunzelt Sezai Öztürk mit Blick auf seinen neunjährigen Sohn Umut.

Ja früher, da hätte er selbst gerne und viel zum Jahreswechsel geböllert und in die Luft geschossen. „Aber heute? Nee, ich bin mittlerweile Vater von drei Kindern“, da sei die Lust an der Knallerei wahrlich nicht mehr groß. „Er will das“, zeigt Sezai Öztürk auf Umut. Der habe gebettelt, ein paar Raketen zu kaufen und Papa hat sich breitschlagen lassen. Jetzt greift er zum „Family Pack“. Denn da ist auch ein Päckchen Knallerbsen für Kinder drin. Die darf Umut in der Silvesternacht selber werfen. Bei allem anderen muss Papa ran. Denn Sicherheit geht vor.

Auch im Geschäft selbst: „Heute war auch schon die Bezirksregierung zum Kontrollieren hier“, erklärt Udo Kaiser. Welche Mengen an Feuerwerk sind vorhanden und werden sie vorschriftsmäßig gelagert? Sind die Feuerlöscher da wo sie hingehören? Feuerschutzvorschriften erfüllt – der Kunde kann jetzt noch bis Silvester zugreifen.