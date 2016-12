Szene aus „Das kalte Herz“: Das Fantasy-Drama über den Traum von Ruhm und Reichtum und ein verkauftes Herz richtet sich an Jugendliche ab der siebten Klasse. Foto: Weltkino

Bereits zum zehnten Mal finden vom 26. Januar bis 8. Februar die landesweiten Schulkinowochen NRW statt. Bei seiner vergangenen Ausgabe hat das größte filmpädagogische Projekt des Landes erstmals mehr als 100 000 Schüler mit ihren Lehrern in die Kinos gelockt. Und wie in den vergangenen Jahren ist auch das „Cinema Ahlen “ wieder Kooperationspartner. Im Rahmen der Schulkinowochen 2017 laufen im Kino am Alten Hof sieben verschiedene Filme für Schüler von der ersten Klasse bis zur Oberstufe.

Die Schulkinowochen NRW, veranstaltet von „Vision Kino – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz“ und „Film + Schule NRW“, einer gemeinsamen Initiative des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) und des NRW-Schulministeriums, laden auch in der zehnten Ausgabe wieder alle Schulen dazu ein, das Kino als besonderen Ort des Filmkunstgenusses zu erleben sowie kritisch-kompetent und kreativ mit Filmen zu lernen. Neben einem abwechslungsreichen Filmprogramm bieten die Schulkinowochen NRW mit Sonderprogrammen zum Thema „Meere und Ozeane“ und zum Reformations­jubiläum, mit Kinoseminaren und Lehrerfortbildungen Zugänge zum Kultur- und Lernort Kino.

In Ahlen sind folgende Filme im Programm:

„Mustang“ (Drama, ab Klasse sieben), „Der Nachtmahr“ (Horror, ab Klasse zehn), „Paddington“ (Animationskomödie, Klasse eins bis sechs), „Unsere Wildnis“ (Dokumentation, ab Klasse fünf), „Das kalte Herz“ (Fantasy, ab Klasse sieben), „Luther“ (Historienfilm, ab Klasse sieben) und „Die Schüler der Madame Anne“ (Drama, ab Klasse neun). Genaue Vorführungszeiten und Anmeldeformulare sind im Internet unter www.schulkinowochen.nrw.de zu sehen. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Das Motto der Schulkinowochen NRW 2017 lautet wie in den Vorjahren „Zusammen – leben.sehen.lernen“ – und es ist aktueller denn je. Denn ein besonderer Schwerpunkt liegt erneut auf den Themen Migration und Inklusion und die entsprechenden Filme und Begleitveranstaltungen sollen dazu beitragen, viele Brücken zu anderen Menschen zu bauen und neue Blickwinkel aufzeigen.

Alle Filme der Schulkinowochen NRW haben Bezüge zum Lehrplan und können mit kostenlosem pädagogischen Begleitmaterial im Unterricht vor- und nachbereitet werden. Der ermäßigte Eintrittspreis für die Kinovorführungen beträgt 3,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt.