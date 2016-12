Buntes Mallorca. Fotograf Georg Krumm bittet zu einer Entdeckungsreise am 11. Januar in die Stadthalle. Foto: Krumm

Auf geht‘s nach Mallorca. Der Deutschen beliebste Baleareninsel wird am 11. Januar in der Ahlener Stadthalle neu entdeckt.

„ Mallorca – Insel für Entdecker“ hat Fotograf und Weltenbummler Georg Krumm seine Multivisionsshow überschrieben, die er im Rahmen der „AZ“-Vortragsveranstaltung am Mittwoch, 11. Januar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle präsentiert. Sie ist zugleich auch Auftakt der Politisch-Kulturellen Wochen 2017 der VHS , die Spanien diesmal in den Blickpunkt rückt.

Es fällt nicht gerade leicht, sich dem beliebtesten Urlaubsziel der Deutschen, der Insel Mallorca, vorurteilsfrei zu nähern. Hinterließen doch die Heerscharen der Kegelclubs und Ballermanntouristen ihr zweifelhaftes Image. Dabei hat sich die Insel längst zu einem hochwertigen Reiseziel weiterentwickelt.

Nicht umsonst unterhält das „Who is Who“ der deutschen und internationalen Prominenz hier ihre Feriendomizile. Ohnehin gilt das weit verbreitete, aber völlig falsche Negativ-Image der Insel nur eingeschränkt und eigentlich nur bei Menschen, die noch nie dort waren.

Den Kennern Mallorcas sind die wahren Qualitäten der Insel längst bekannt. Mallorca ist geprägt von einer bewegten Geschichte und von einer kulturellen Vielfalt wie man sie andernorts sucht. Dazu kommt die einzigartige Landschaft und mit Palma eine der attraktivsten europäischen Großstädte. Und über allem liegt das elektrisierende mediterrane Klima.

Als „Insel der Stille“ wurde Mallorca Ende des 19. Jahrhunderts bezeichnet, lange bevor der Massentourismus einsetzte. Umso erstaunlicher, dass man diese Stille trotz der jährlich neun Millionen Urlauber noch immer zu finden vermag. Sicherlich nicht an den weiten Sandstränden während des Hochsommers, aber im Frühjahr oder im Herbst bei abgelegenen Eremitagen, zwischen den Windmühlen der Ebene Es Pla oder in einer der felsigen Buchten der Ostküste. „Immer wieder habe ich Mallorca zu den verschiedensten Jahreszeiten fotografiert. Ich habe die Schönheiten der Insel gesucht und an Orten gefunden, die nicht in jedem Reiseführer stehen“, schickt Georg Krumm seinem Vortrag vorweg.

Das Tramuntana-Gebirge, die große Ebene der Es Pla und die Serra de Llevant seien dabei seine Hauptdarsteller geworden. Das daraus entstandene Inselportrait spannt einen faszinierenden Bogen von der Steinzeit zur Gegenwart, von der Ost- an die Westküste und von der Kirche zum modernen Tourismus.

Diese Show soll den Mallorca-Reisenden dazu animieren möglichst oft das Hotel zu verlassen und die Insel mit dem Mietwagen, dem Motorrad, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu entdecken. So kann der Besucher dieser Show viele Insidertipps über Ausflüge zu den schönsten Zielen der Insel erwarten. Fast menschenleere Strände, altes Insel-Handwerk, einsame Klöster, steinzeitliche Höhlen, uralte Städte und grandiose Landschaften. Dabei ist der Weg oft genauso schön wie das Ziel.

Die Eintrittskarten sind zum Preis von 9,50 Euro im Vorverkauf der Stadthalle und bei allen ADticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.