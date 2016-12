Ein Zeichen gegen die Grausamkeit des Krieges in Syrien setzten Ahlener am Donnerstagabend auf dem Marienplatz. Sie entzündeten Kerzen als „Licht für Menschlichkeit“.

Von Ralf Steinhorst

Mit Kerzenlicht setzten am Donnerstagabend einige Ahlener ein Zeichen gegen die Grausamkeiten im Bürgerkrieg in Syrien . Tanja Weidlich hatte die stille Demonstration organisiert, um an die menschlichen Schicksale zu erinnern.

Seit April 2011 dauert der Bürgerkrieg in Syrien, der als Protestbewegung im Arabischen Frühling begann, schon an. Daraus ist bis heute eine bewaffnete Auseinandersetzung entstanden, unter der vor allem die Zivilbevölkerung besonders in der Stadt Aleppo zu leiden hat. 400 000 Menschen sind seit Beginn der Kampfhandlungen getötet worden, zwölf Millionen Menschen sind auf der Flucht.

Tanja Weidlich, hat den Syrienkonflikt immer verfolgt und jetzt als Privatperson die Aktion „Ein Licht für Menschlichkeit “ organisiert. „Für TTIP gehen wir oft auf die Straße, für Syrien aber nicht“, sah sie Handlungsbedarf, die Menschen in Syrien nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Im privaten Bereich hat Tanja Weidlich Freunde, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind oder die mit Syrern Kontakt haben, deren Familien sich noch in der Türkei oder in Syrien befinden. Besonders stört Tanja Weidlich, dass sich niemand darum gekümmert habe, wie Menschen in Aleppo mit großen „Help“-Schildern um Unterstützung gefleht haben. „Ich hoffe, dass irgendwann der Frieden kommt – man sollte die Hoffnung nie aufgeben“, schilderte die Initiatorin ihre Gefühle. Bei der Aktion unterstützt wurde sie von Michael Volkmann, der bei der Erstellung der Flugblätter half, um auf die stille Demonstration aufmerksam zu machen.

„Ich finde die Aktion super, ich habe erst heute davon erfahren“, fand Anne Köttendorf und nahm spontan an der Versammlung teil. Wiegand Busse zeigte sich beeindruckt, wie Tanja Weidlich als Privatperson die Aktion organisiert hatte, was mit viel Aufwand verbunden ist. Tanja Weidlich will die Situation in Syrien weiter beobachten und möglicherweise im Sommer ein weiteres „Licht für Menschlichkeit“ entzünden.