Das war‘s! Für „Empire“, Ahlen und den Kreis Warendorf . Heute geht im letzten noch verbliebenen Verleih die allerletzte DVD über die Theke. Wer im neuen Jahr einen Film mit nach Hause nehmen will, muss rüber nach Hamm. Hätte die Schließung verhindert werden können? Heide Graubner schüttelt mit dem Kopf: „Nein. Dann hätte man das Internet abschaffen müssen.“

Amazon , Netflix , Sky und andere haben übernommen

„Die Umsätze sind zurückgegangen. Ganz deutlich.“ Die Filialleiterin von „Empire“ an der Warendorfer Straße blickt auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 zurück. Für viele ist sie bis heute noch als Sommermärchen in Erinnerung. Für Heide Graubner als Wendepunkt: Danach wurde es peu á peu weniger.“ Amazon, Netflix, Sky und andere haben ihr Geschäft übernommen. Warum noch zur Videothek fahren, wenn der Wunschfilm auch per Klick über den Schirm flimmert?

Alles muss raus. In einer Woche gehen hier auch die Lichter aus. Foto: Ulrich Gösmann

Wie alles begann

Seit 1992 gibt‘s den Verleih. Zunächst als „Union“, zum Jahrtausendwechsel dann als „Empire“. Heide Graubner stieß – rüber aus dem Osten – als Neu-Ahlenerin 1994 ins Team. „Da gab es hier noch viele kleinere Videotheken“, erinnert sie sich, ohne sentimental zu wirken. „Zum Teil ging es die Treppe hoch in die Küche oder ins Wohnzimmer.“ Andere gestatteten erst ab 18 Zutritt, weil Komödie neben Action, Horror und Sex in einem Raum standen. „Hier war es von Anfang an getrennt“, sagt Graubner. Links durch die klare Glastür in den Familienbereich, rechts durch abgeschirmtes Milchglas in die etwas speziellere Kinowelt. Sie machte den Ort zu einem anrüchigen. „Anfangs haben die Leute gesagt: So was brauchen wir hier in Ahlen nicht.“ Die Filmfrau lacht, taut plötzlich auf: „Ganz im Gegenteil. Das lief immer gut. Ich könnte hier Geschichten erzählen.“

Die letzten Tage hinter der Theke

Geschichten erzählen, in Erinnerungen schwelgen: die letzten Tage hinter der Theke lassen Zeit dafür. Seit vier Wochen hängt das Banner vom endgültigen Ende im Schaufenster. Mit Wirkung: Drei Viertel der Regale sind leer. Mit jedem abverkauften Film dezimiert sich die Auswahl letzter Verleihungen. Zu besseren Zeiten herrschte gerade zwischen den Jahren Hochkonjunktur. „Wir haben hier zu dritt gearbeitet.

Für viele Familien war es ein Highlight

Kinder durften sich ihre Filme aussuchen. Die kleinen Mäuse freuten sich wie Bolle.“ Für Augenblicke ist Heide Graubner in einer anderen Welt, die auch mal ihre war. Und heute? Seit Jahresanfang verkürzte Öffnungszeiten – wegen des Mindestlohns. Monatsabschlüsse, hinter denen kein Mehrwert mehr steht. Zielgruppe: die über 30. Die Jüngeren kämen nur noch, um mal ein Spiel auszuprobieren. Und das Filialnetz der „Empire“-Kette mit Sitz in Osnabrück: auf aktuell drei geschrumpft.

Welcher Film darf's denn sein? Die Regale sind zu 70 Prozent geräumt. Der letzte Ausverkauf nähert sich dem Ende. Foto: Ulrich Gösmann

Film ausgeliehen, Pizza bestellt, Abend gerettet

Geblieben sind die Top-Verleihzeiten. Freitags und vor allem samstags zwischen 18 und 20 Uhr. „Dann merken die Leute, dass für sie nichts im Fernsehen läuft.“ Film ausgeliehen, Pizza bestellt, Abend gerettet. Und am Montag großer Rückgabetag. 200 Filme sind dann noch einmal in Bewegung. Zu Spitzenzeiten waren es 800 – „mit richtig guten Gewinnen.“

Jetzt ist Schluss

Heide Graubner könnte noch viel erzählen. Über Versicherungen gegen Bandrisse. Über Filme, die zerkratzt, mit falschem Inhalt oder gar nicht mehr zurückkamen – und über ihren mannsgroßen Oskar, der in den letzten Tagen regungslos auf leere Regale schaut. Auch er gehört zur Ausverkaufsmasse. Bis zum 4. Januar bleibt Zeit, ihn durch die Tür zu tragen. Denn dann ist auch die Woche gelaufen, die nur noch dafür da ist, verliehene Filme zurückzunehmen und letzte Streifen zu verkaufen.