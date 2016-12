Von Dierk Hartleb

Am 29. Dezember vollzog Franz-Josef Buschkamp seine letzte Amtshandlung als stellvertretender Landrat, als er einem Ehepaar in Ahlen zur Eisernen Hochzeit gratulierte. „Das war‘s nach 20 Jahren“, sagt der 71-Jährige anschließend im Gespräch mit der „AZ“. 1996 war er erstmals vom Kreistag zum zweiten, 1999 dann zum ersten stellvertretenden Landrat gewählt worden.

„Es gibt noch ein zweites Leben nach der Politik“, stellt Buschkamp mit einem kaum wahrnehmbaren feinen Lächeln fest. Wobei er sich nicht ganz aus der Politik verabschiedet, denn dem Kreistag wird er auch weiterhin angehören. Trotzdem freut er sich auf die Zeit nach dem Ende als Landratsvize. Im Laufe der zurückliegenden zwei Jahrzehnte hat er über 1000 Termine in dieser Funktion wahrgenommen und war davon die meiste Zeit noch berufstätig.

Auch ein weiteres politisches Amt wird Buschkamp noch behalten: das des Vorsitzenden der Zweckverbandsversammlung des Schienenpersonennahverkehrsverbandes Münsterland. Eine Aufgabe, die ihm nicht immer nur Freude bereitet, zumal dann nicht, wenn es auf den Zugstrecken im Verbandsgebiet nicht rund läuft wie zurzeit, da die Eurobahn nur mit einem Ersatzfahrplan fährt, weil ihr die Zugführer fehlen. Probleme, über die auch andere Unternehmen, die auf der Schiene unterwegs sind, klagen.

„Ich habe in meiner Tätigkeit als stellvertretender Landrat viele Menschen kennengelernt“, resümiert Buschkamp. Er hat bei Jubiläumsfeiern zu Schützenbrüdern und -schwestern ebenso gesprochen wie bei Sportvereinen, war bei Polizei, Feuerwehr oder Hilfsorganisationen wie THW und DRK zu Gast oder hat Ausstellungen eröffnet. Sehr am Herzen lag ihm die Pflege der Kontakte mit dem Partnerschaftskreis Müritz. Und die Begegnungen mit den Bundespräsidenten Johannes Rau und Joachim Gauck zählt er zu den Höhepunkten seines politischen Lebens.

Bei seiner Tätigkeit für den Kreis hat Franz-Josef Buschkamp nie seine Heimatstadt Ahlen aus den Augen verloren, wo er lange Jahre auch als Prokurist eines ortsansässigen Speditionsunternehmens tätig war, ehe er sich in den 1990er Jahren beruflich noch einmal veränderte. Doch sein Wirkungskreis sind stets der Kreis und die Stadt Ahlen geblieben. „Ich konnte ein wenig mithelfen, das manchmal angespannte Verhältnis zwischen dem Kreis und der größten Stadt zu entspannen“, erklärt Buschkamp. Auch an der Nominierung von Dr. Alexander Berger als Nachfolger von Benedikt Ruhmöller im Amt des Bürgermeisters war Buschkamp nicht unbeteiligt.

Neben den Industriebrachen und ihrer möglichen Entwicklung arbeitet der Christdemokrat konsequent an der Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Als passioniertem Bahnfahrer ist ihm der Zustand des Ahlener Bahnhofs seit langem ein Dorn im Auge. Immer wieder von ihm bemängelt wurde das Fehlen von Aufzügen, die jetzt im Zuge der Ertüchtigung als RRX-Bahnhof endlich eingebaut werden sollen. Auch die Neugestaltung des gesamten Bahnhofsumfeldes mit dem Busbahnhof und den Möglichkeiten, die sich aus dem Kauf des Nahrathschen Geländes durch das Autohaus Weber ergeben, hat der Politiker im Auge. Dabei hilft ihm, dass er als Kreistagsmitglied gut vernetzt ist. Nicht selten bedarf es nur eines Anrufs, um eine Idee anzustoßen. Und Ideen, wie man die Lebens- und Aufenthaltsqualität seiner Heimatstadt noch heben kann, hat er noch viele.

Zukünftig will Franz-Josef Buschkamp mehr Zeit mit seiner Frau und Familie verbringen. Und mehr Zeit haben fürs Radfahren, Reisen und Fotografieren. Und daneben übt er als weiteres Ehrenamt noch das eines Richters am Landessozialgericht in Essen aus.