So bunt fing das Jahr an. Doch was blieb an guten Erinnerungen hängen? Die Redaktion fragte wenige Stunden vor dem nächsten Silvester-Feuerwerk auf der Straße nach. Foto: Claus Gorden

Von Ulrich Gösmann

Das war‘s! Aber was war‘s? Wenige Stunden vor dem Wechsel sind den guten Nachrichten an dieser Stelle die letzten Worte gegönnt. Die „AZ“-Redaktion fragte auf der Straße nach, was den Ahlenern aus dem Jahr 2016 in ihrer Heimatstadt positiv in Erinnerung bleibt. Alle Befragten mussten zunächst einmal überlegen. Doch dann kamen sie – die Antworten, die positiv stimmen, ohne Anspruch zu erheben, das Highlight 2016 sein zu müssen.

Yeril Baktiyar (23) lobt in erster Spontaneität das Miteinander in Ahlen : „Dass alle untereinander miteinander klarkommen. Ich habe hier in diesem Jahr nichts Schlechtes erlebt.“ Und sonst? Ganz klasse: das freie WLAN in der Stadt. „Man muss sich zwar jeden Tag aufs Neue anmelden. Aber es funktioniert. Wirklich ein Fortschritt.“

Benjamin Ünal (29) gefällt Ahlens neuer Bürgermeister: „Das kleine Licht in einem langen Tunnel ist schon sichtbar.“ Der Mann habe erste kleine Veränderungen gebracht. „Ich habe in der Zeitung vom neuen Marktpflaster gelesen. Das finde ich gut.“ Ebenso gut die neuen Bänke und Mülleimer – sogar mit Hundebeutel. „Das sind Kleinigkeiten, die aber für ein sauberes Stadtbild stehen.“ Ünals Dank gilt der Polizei und Feuerwehr : „Die machen hier bei uns wirklich einen tollen Job.“

Katharina Laufer (28) ist ganz schnell beim „Ahlener Advent“. „Ich fand unseren Weihnachtsmarkt in diesem Jahr schöner und ansprechender denn je. Wenn er im nächsten Jahr noch früher aufmache, gebe es noch einen Pluspunkt. Ein gutes Gefühl gibt ihr auch der neue Bürgermeister: „Er ist ein Ahlener und kein Zugereister. Und er gehört keiner Partei an.“

Timm Rossa (35) fällt auf Anhieb der „Berliner Park“ ein. Der werde durch seine Umgestaltung, wenn sie denn erst abgeschlossen sei, richtig was hermachen. Und auch die Friedrich-Ebert-Halle sei mit ihrem frischen Anstrich ganz hübsch geworden. Und ein echter Blickfang. „Was mir noch aufgefallen ist: Im Stadtbild wurden viele alte Häuser abgerissen, neu gebaut oder modernisiert. Es tut sich was bei uns.“

Annett Burchardt schaut runter in den Kinderwagen. Das war‘s für sie 2016 – „mein Enkelkind Phil!“ Er sei am 13. August zur Welt gekommen. Ein Jahr vorher sei Schwesterchen Finja geboren worden. Und sonst: der Weihnachtsmarkt. „Er hatte diesmal eine richtig tolle Atmosphäre“.

Heidemarie von Düren freut sich, wieder gesund zu sein: „Ich war zweimal sehr krank, und alles ist wieder gut geworden.“ An der Seite ihres Mannes Manfred loben beide die sichtbaren Veränderungen in der Stadt. Der „Berliner Park“ und der „Platz der Städtepartner“ gleich gegenüber sei für alle, die in die Stadt kämen, ein schöner Blickfang. Nach kurzem Überlegen ist Manfred von Düren bei Nahrath: „Es ist wichtig für Ahlen, dass diese Brache jetzt wirklich wegkommt.“ Gleiches gelte für Hundhausen. Wenn beide abgerissen seien, sei Platz für Neuentwicklung.