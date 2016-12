Weststraße dicht – und die Feuerwehr quer auf der Fahrbahn: Eine Stunde lief nichts mehr vor der Sparkassen-Filiale, in der es Samstagmittag plötzlich so streng roch.

Von Ulrich Gösmann

Ein Kunde, der Geld abheben wollte, verständigte um 13.21 Uhr die Feuer- und Rettungswache. Gas oder Benzin – so ganz war nicht klar, was da so stechend in der Luft lag. Beide Stichworte reichten aber, um die Feuerwehr mit lautem Hall durch die Stadt zu schicken.

Einsatzleiter Ronald Pälmke bestätigte später: Da war was wahrzunehmen. Es war aber nicht messbar.“ Aber was? Möglicherweise sei es Terpentin gewesen, das jemand an seiner Kleidung mit in die Filiale getragen habe.

Während die Feuerwehr in der Bank und in den Wohnungen darüber die Luftwerte kontrollierte, verflog der Geruch von selbst.

Dass Blauröcke unter schwerem Atemschutz vor der Sparkassen-Filiale standen, interessierte einige Kunden kaum. Sie gingen unbeirrt in den Schalterraum – um dann mit dem Hinweis höflich wieder rausgebeten zu werden: „Entschuldigung, wir haben hier gerade einen Einsatz.“