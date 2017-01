Von Reinhard Baldauf

Ganze Taschen mit Knaller-Batterien und kompakte Packungen mit Feuerwerksraketen schleppten alt und jung am Samstagabend zielstrebig durch die Stadt. Dazu kamen auch noch Wunderkerzen mit einem Meter Länge. Ziel waren die unzähligen privaten Silvesterpartys und die drei großen öffentlichen Feiern, die alle ausverkauft waren. Nach den Ereignissen zu Silvester vor einem Jahr in Köln und dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt war auch immer wieder Polizei in der Innenstadt zu sehen.

Zum Tanzen ins Kino... Foto: Reinhard Baldauf Zum Tanzen ins Kino... Foto: Reinhard Baldauf

Schon nach drei Tagen war die traditionelle Feier im Bürgerzentrum „Schuhfabrik“ ausverkauft. Hier wartete zunächst das gewohnt reichhaltige Büfett auf die Besucher. Dann wurde im Saal Platz geschaffen zum Tanzen. Bei bekannten Melodien aus drei Jahrzehnten konnte sich jeder Bewegung verschaffen. Natürlich wartete für alle zum Anstoßen auf den Jahreswechsel ein Gläschen Sekt.

Auch im Zelt auf dem Marktplatz war das Publikum sehr gemischt. Die Mehrheit hatte hier die Generation „U 50“. Auffällig viel wurde hier geflirtet. Dabei war die Tanzfläche fast immer gut gefüllt, wie auch der Raucherbereich vor dem Zelt. „Gut, dass es eine zen­trale Stelle zum Silvester feiern gibt. Nette Leute hier und gute Musik“, meinte Elisabeth (35).

Seit zehn Jahren gibt es die Silvesterfeier im „Cinema Ahlen “. Betreiber Martin Temme hatte aus diesem Anlass eine Tombola zusammengestellt. Hauptpreis war eine Wochenendreise im Wert von 300 Euro, die Dirk Neuhaus gesponsert hatte. Neben vielen weiteren Preisen winkte ein TV-Gerät im Wert und ein Mercedes-Ca­brio-Wochenende.

Neu waren die Ansteckschilder für die Besucher. Wer ein solches Schild hatte, bekam seine Getränkte und das reichhaltige Büfett, was alles im Eintrittspreis eingeschlossen war. In den vergangenen Jahren hatten sich auch Besucher eingeschlichen, um kostenlos zu feiern.

Zuerst war aber Kino angesagt. Los ging es um 19.30 Uhr. In den vier Sälen liefen Filme für alle Altersklassen. Und wer nach dem Anstoßen und Knallen zum Jahreswechsel Entspannung brauchte, hatte um 1 Uhr noch einmal die Gelegenheit, sich einen Streifen anzusehen.

Blick in die Stadt: Schon mit Anbruch der Dunkelheit hatten sich vor einigen Häusern ganz Berge von abgebrannten Böllern angesammelt. Richtig bunt am Himmel wurde es natürlich um Mitternacht. Auf dem Marktplatz lief alles etwas ruhiger ab als in den vergangenen Jahren. Bis auf wenige Ausnahmen keine übermütigen Würfe von Knallkörpern auf Menschen.

„Hoffen wir, dass 2017 besser wird als das vergangene Jahr“, war mehrfach zu hören. Auf Nachfrage wurde klar, dass sich dies nicht auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland bezog, sondern auf die Weltpolitik. „Glück und Frieden“ sowie „ein Ende mit dem Terror“ waren dabei häufig zu hörende Wünsche.

Die Zelt-Party läuft. Foto: Reinhard Baldauf Die Zelt-Party läuft. Foto: Reinhard Baldauf

Viele Restaurants nicht nur in der Innenstadt waren gut besucht. Hier war in der Regel aber um 23 Uhr Schluss. So warteten in einigen Lokalen spezielle Silvester-Menüs auf die Gäste.