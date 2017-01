Ahlen - Kurz nach Mitternacht meldete sich am Neujahrstag ein 52-jähriger Ahlener bei der Polizei in Warendorf und teilte mit, dass seine Ehefrau tot in der Wohnung liege. "Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der 51 jährigen Frau feststellen", sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am heutigen Sonntag in Münster.