Unbekannte verschafften sich am Samstag zwischen 10 und 11 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus an der Klosterstraße. Die Täter durchwühlten das gesamte Haus und entwendeten Bargeld und diversen Schmuck .

Zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Samstag, 13.10 Uhr, durchsuchten Einbrecher ein Haus am Krämerskamp. Die Eigentümer waren nicht zu Hause. Ob und was gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Unbekannte brachen Silvester zwischen 14.30 und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Eichengrund in Tönnishäuschen ein. Sie warfen mit einem Stein eine Scheibe ein und konnten dann die Terrassentür öffnen.

Die Einbrecher durchsuchten das Haus und stahlen Bargeld aus einem Portemonnaie. In der Nacht zu Neujahr brachen Diebe in ein Einfamilienhaus an der Schlütingstraße ein. Auch hier schlugen sie eine Scheibe ein und gelangten in das Objekt.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntag, 11.50 Uhr, wurde auch ein Einfamilienhaus am Vorhelmer Weg zum Tatort. Ob etwas entwendet wurde, ist offen.

Hinweise an die Wache, Telefon 9650.