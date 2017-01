Starke Präsenz der Polizei in der Silvesternacht auch in der Ahlener Innenstadt. Foto: Ralf Day

Unruhiger Jahreswechsel für die Polizei. Unter den kreisweit rund 50 Einsätzen entfielen auch zahlreiche auf das Ahlener Stadtgebiet. Auffallend in der Nacht: die starke Streifen-Präsenz in der Innenstadt.

Von Ulrich Gösmann

Körperverletzung in den frühen Morgenstunden des Sonntags auf der Südstraße: Polizisten hatten gesehen, wie sich zwei Passanten über eine Frau beugten. Die Beamten forderten beide auf, zurückzutreten. Während der Mann reagierte, griff die 24-jährige Begleiterin die Ordnungshüter an und beleidigte sie. Die Einsatzkräfte nahmen die Ahlenerin in Gewahrsam und stellten fest, dass gegen sie Haftbefehl besteht.

Bereits am frühen Silvesterabend erhielt die Polizei den Hinweis auf böllernde Jugendliche an der Mammutschule am Röteringshof. Sie traf dort fünf junge Männer an, von denen einer zahlreiche Raketen bei sich hatte. Die Beamten stellten die Feuerwerkskörper des 19-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten sicher, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der junge Mann steht im Verdacht, durch das Werfen mit Böllern mehrere Scheiben beschädigt zu haben. Darüber hinaus erhielten alle Beteiligten einen Platzverweis für den Bereich der Schule.

Bei weiteren kreisweiten Einsätzen war die Polizei vielfach bei Streitigkeiten von oftmals alkoholisierten Personen sowie Ruhestörungen gefordert. Die Einsatzkräfte erteilten Platzverweise gegen Uneinsichtige, nahmen Querulanten in Gewahrsam und fertigten Anzeigen wegen Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. Auch wurden Führerscheine sichergestellt. Der Grund: Alkohol am Steuer.