Tatort Mehrfamilienhaus: Die Wohnung an der Selma-Englisch-Straße, in der eine 51-jährige Frau erwürgt wurde, ist verwaist. Der Ehemann, ein 52-jähriger Ahlener, wurde am Sonntag festgenommen. Foto: Christian Wolff

Der Tod einer 51-jährigen Frau, die in der Silvesternacht von ihrem Mann erwürgt wurde, sorgt in Ahlen für große Bestürzung. Vor allem in der Nachbarschaft herrscht Ratlosigkeit, wie der Streit des seit einiger Zeit getrennt lebenden Paares derart eskalieren konnte.

Von Christian Wolff und Dierk Hartleb

Im Krach von Böllern und Raketen ging der tödliche Streit in der Silvesternacht weitgehend unter: Die Anwohner der Selma-Englisch-Straße konnten nicht ahnen, welches Drama sich in dem Mehrfamilienhaus, vor dem sich in der Nacht zu Sonntag Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr sammelten, abgespielt hat. Ein 52-jähriger Ahlener hatte – wie berichtet – in einer Wohnung im Obergeschoss seine 51-jährige Frau, von der er zuletzt getrennt lebte, erwürgt. Auslöser soll ein eskalierter Streit gewesen sein.

Vermehrte Streitereien

Noch bis vor wenigen Monaten hatte das Paar, das sich am 8. Februar 2014 das Ja-Wort gab, gemeinsam an der Hermann-Ehlers-Straße gewohnt. Besonders auffällig, heißt es dort, seien die beiden nicht gewesen. Vermehrte Streitereien blieben den Nachbarn jedoch nicht verborgen. „Das kam öfter vor. Einmal stand hier deswegen auch die Polizei vor der Tür“, erinnert sich ein Rentner aus der Wohnung darunter. „Als die Frau hier ausgezogen war, wurde es etwas ruhiger.“ Angeblich, so erzählte ihm das spätere Opfer beiläufig im Flur, habe sie sich im Sommer an der Selma-Englisch-Straße eine eigene Wohnung genommen, um näher an ihrem Arbeitsplatz in der Altenpflege zu sein. „Von einer Trennung hat sie nicht gesprochen.“

Ungläubiges Kopfschütteln

Lautes Gepolter, das in jüngster Zeit im Haus an der Hermann-Ehlers-Straße vernommen wurde, stand wohl eher in Zusammenhang damit, dass das getrennt lebende Paar nun wieder zusammenziehen wollte. Der 52-jährige Mann, von Beruf Elektromonteur, habe Vorbereitungen dafür getroffen, immer wieder Möbel verrückt, berichtet ein anderer Nachbar gegenüber unserer Zeitung. „Am Silvestertag hat er noch zwei Spiegel die Treppe heruntergetragen und seine alte Spüle abmontiert.“ Dass ihr Nachbar nun verhaftet ist, weil er wenige Stunden nach dieser Begegnung seine Frau umgebracht hat, erzeugt bei dem Rentner ungläubiges Kopfschütteln.

"Die Ehefrau ist erwürgt worden"

Das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung hat die Angaben des Ehemanns im Wesentlichen bestätigt. „Die Ehefrau ist erwürgt worden“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Montag auf Redaktionsanfrage. Zum genauen Todeszeitpunkt könne er allerdings keine Angaben machen, sagte Botzenhardt.

52-jähriger Ahlener bleibt in U-Haft

Die Polizei wurde in der Silvesternacht gegen 0.55 Uhr durch den mutmaßlichen Täter selbst verständigt. Alles andere hänge jetzt von den weiteren Ermittlungen ab. Der 52-jährige Ahlener bleibe in Untersuchungshaft, in die er am Sonntag nach seiner Vernehmung durch den Haftrichter überstellt worden war. Zur Frage, wann Anklage erhoben werde, konnte Botzenhardt derzeit noch nichts sagen. In der Regel solle die U-Haft nicht länger als ein halbes Jahr dauern, führte der Oberstaatsanwalt dazu aus.

In seiner Vernehmung habe der Beschuldigte außerdem gesagt, er könne sein Handeln selbst nicht erklären und bedaure die Tat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster ordnete ein Richter Untersuchungshaft wegen Totschlags an.