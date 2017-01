Von Ulrich Gösmann

Der erste Schnee des neuen Jahres ist nicht das Problem, sondern die Knaller und Raketen sind‘s, die kraftlos darunter liegen – und unter ihrem weißen Deckmantel durchweichen. „Da entsteht ein Wahnsinns-Matsch“, prognostiziert Matthias Krätzig . Ebenso sicher seien die Beschwerden, die in den nächsten Tagen in seinem Team ankämen.

Ahlen am 2. Januar: Nichts mit Straßenreinigung. Die Mannschaft um Einsatzleiter Krätzig ist am Morgen in voller Stärke im Winterdienst . Der Chefkoordinator bei den Ahlener Umweltbetrieben hatte es schon am Freitag vorausgesehen und den Dienstbeginn mit dem Start der neuen Woche auf drei Uhr vorverlegt. Wie passend.

" „Ich dachte schon: Jetzt geht der Tanz los.“ Wolfgang Siehoff "

Kollege Wolfgang Siehoff hatte mit einer früheren Räumoffensive gerechnet. Über den Jahreswechsel in Rufbereitschaft, schrillten in ihm schon am Neujahrsabend die Alarmglocken, als der einsetzende Regen auf gefrorenen Boden fiel: „Ich dachte schon: Jetzt geht der Tanz los“. Siehoff legte den Gang rein – zur Kontrollrunde durch die Stadt und die Dörfer. Doch Fehlanzeige.

Um 1 Uhr kam der Schnee, um 2.15 Uhr mobilisierte der Landesbetrieb Straßen.NRW, um 3 Uhr rückten die Ahlener Umweltbetriebe aus. Zunächst mit zwei Großfahrzeugen und einem Kleinstreuer. Drei Stunden später das komplette Programm. „Wir haben alles ausgerufen, was geht“, sagt Matthias Krätzig. Die Kollegen aus den Grünflächen und der Straßenunterhaltung schlossen sich den Straßenreinigern an.

Sauber! Frühsport an der Beckumer Straße. Foto: Ulrich Gösmann Sauber! Frühsport an der Beckumer Straße. Foto: Ulrich Gösmann

Auf vier Zentimeter Dicke schaffte es der Schnee, dann schmolz er weg. „Wir mussten zusehen, dass wir eine Qualität reinbekommen“, fachsimpelt Siehoff. Heißt: „Bildet sich eine Lake auf der Fahrbahn, zieht sie nicht so schnell ein.“ Salz setze sich in den Asphalt und halte sich erst mal dort. Mit auftauender Depotwirkung. Matsch sei anfällig für Klumpen und Krusten, wenn der Frost in wenigen Stunden wieder anziehe. Daher müsse er schnell runter von der Straße.

Ein nicht kleineres Pro­blem: die Reste der Silvesterfeuerwerke. „Wir beobachten, dass die Knaller immer häufiger mitten auf der Straße gezündet werden“, ärgert sich Matthias Krätzig. Und die meisten ließen den Dreck liegen. Dazu „wahnsinnig viel Glasbruch“. An beides sei im Moment nicht ranzukommen. Wegen des Schneematsches.

Salz haben die Umweltbetriebe übrigens satt auf Halde: 180 Tonnen – und genug für die nächsten zweieinhalb Wochen. Vorausgesetzt, die bleiben weiß.