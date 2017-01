Von Ralf Steinhorst

Singend in das neue Jahr hineingleiten – diese Idee hatten Pfarrer Markus Möhl und Kantorin Larissa Neufeld mit ihrem „Sing-along“-Gottesdienst am späten Nachmittag des Neujahrstages in der Pauluskirche . Dieser Einladung folgten mehr Menschen als erwartet.

Pfarrer Markus Möhl am Mikrofon als Vorsänger, Larissa Neufeld am Klavier und ein bunt zusammengewürfelter Spontanchor in den Kirchenbänken – schon war das Konzept für das „Sing along“ gestrickt. Oder anders: einfach drauflossingen. Larissa Neufeld hatte in der Vorbereitung die Lieder zum Mitsingen zusammengestellt, die alle einen Bezug zum hoffnungsvollen Hineingleiten ins neue Jahr hatten.

Wie doch die Zeit vergeht, ein oft gesprochener Satz zum Jahreswechsel, stand dann gleich als musikalische Begrüßung im „As Time Goes By“ von Frank Sinatra aus dem Film „ Casablanca “. Da noch gesungen von Markus Möhl als Solist, der dann aber seine musikalische Gemeinde ohne Umschweife mit einbezog – wobei die 70 kopierten Textzettel nicht ausreichten und schon mal der Blick in den Text des Banknachbarn nötig wurde. Das sprach schon mal für den Erfolg des neuen Konzepts.

„Es kommt nicht darauf an, besonders schön zu singen, sondern einfach mitzusingen!“, ermutigte Pfarrer Markus Möhl das Publikum, das dann auch mit Begeisterung folgte. Zunächst zum klassischen Kirchenlied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, geschrieben vom Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, der vom NS-Regime hingerichtet wurde.

Dann aber ging es in der Pauluskirche, die im Altarraum mit rotem und blauem Licht atmosphärisch illuminiert war, in den Bereich der weltlichen Musik.

Schon bei Udo Jürgens‘ großem Hit „Und immer wieder geht die Sonne auf“, nahm sich Pfarrer Möhl am Mikrofon betont etwas zurück, um den Besucherchor besser zur Geltung kommen zu lassen: „Sehr schön, haben Sie sich selber gehört?“ Auch Lieder der Liedermacher Hannes Wader („Heute hier, morgen dort“) oder Reinhard Mey („Über den Wolken“) luden zum kräftigen Mitsingen ein. Wie das Jahr gut durchleben? Dazu passte „My Way“ von Frank Sinatra ganz gut. Einfach bei sich bleiben und sich nicht verbiegen lassen.

Das musikalische Programm garnierte Markus Möhl mit Texten und Gebeten. Dabei bat er auch um den Geist des Widerstands gegen Hass und Gewalt, dafür aber für mehr Menschlichkeit.

Als er zum Ende des „Sing along“ darum bat, in den kommenden Tagen doch mal Rückmeldungen zu diesem neuen Format zu geben, gab es umgehend einen großen Applaus. „Das werten wir mal nicht als Ablehnung“, ging der Pfarrer anschließend von weiteren Fortsetzungen aus.