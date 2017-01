Von Sabine Tegeler

Den kulinarischen Genüssen sind die Ahlener nicht abgeneigt. Wie sonst ist es zu erklären, dass die Angebote der Politisch-Kulturellen Wochen (PKW) Spanien , die mit Essen und Trinken zu tun haben, als erste (fast) ausgebucht sind?

Zum Beispiel das Weinseminar in der Weinstube Schulz: „Das ist leider schon voll belegt“, muss VHS-Leiter Rudolf Blauth bei der Programmvorstellung am Dienstag im Rathaus gestehen. Und auch Andreas Bockholt, Geschäftsführer der Stadthalle, rät zur Eile, wenn‘s ums große Spanien-Büfett geht: „Von 80 Plätzen sind schon 60 weg.“ Die Kochkurse mit Bettina Paus in der Familienbildungsstätte sind ebenfalls gut nachgefragt, aber Anmeldungen noch möglich, verkündet fbs-Leiter Lars Koenig.

Die kulturellen Schmankerl muss sich aber niemand entgehen lassen: Sei es der große Auftakt in der Stadthalle am 11. Januar mit der Multivision von Georg Krumm „Mallorca – Insel für Entdecker“ oder die drei Filmvorführungen im „Cinema“: Drei nagelneue und, so Rudolf Blauth, „herausragende spanische Filme“ stehen auf dem Programm.

Die Mayersche Buchhandlung Sommer bietet nicht nur in der ganzen Zeit eine Bücherausstellung an, sondern lädt auch ein zur Lesung mit Paul Ingendaay: Die „Gebrauchsanweisung für Spanien“ befasse sich mit dem Land in all seiner Breite und Tiefe kündigt Bernd Klöpperpieper von der „Mayerschen“ an.

Reiseführer, Kochbücher und Werke über den Jakobsweg hält die Stadtbücherei parat, wie deren Leiterin Ute Czieslik-Mende verspricht.

Wer Spanien live erleben möchte, sollte sich die VHS-Studienreise nach Barcelona vom 19. bis 22. Juni näher ansehen: Bei einem Infoabend gibt es alles Wissenswerte dazu.

Die Spanier in Ahlen und alle Deutschen mit spanischen Wurzeln und Verbindungen sind am Samstag, 21. Januar, zu einem Familiennachmittag eingeladen. Der wird umrahmt mit Musik von „Diego‘s Canela“, die vom Flamenco bis zum Latino-Pop alles drauf haben.

Musikalisch wird‘s auch in der Reihe „Folk live“ des Kulturfachbereichs Drensteinfurt. Dessen Leiter Gregor Stiefel freut sich schon auf die „Los Tres Amigos“, die „alles können, außer spanisch“. Die Politisch-Kulturellen-Wochen sind eine Gemeinschaftsveranstaltung mit den VHS-Nebenstellen Sendenhorst und Drensteinfurt, so dass es auch dort vom 11. Januar an ziemlich spanisch zugeht.

Programmhefte mit allen Details liegen in öffentlichen Einrichtungen aus, zudem ist es unter www.vhs-ahlen.de einsehbar.

Das Programm im Überblick:

Mittwoch, 11. Januar, 19.30 Uhr, Stadthalle: Eröffnungsveranstaltung Multivision „Georg Krumm: Mallorca – Insel für Entdecker“

11. Januar bis 1. Februar, Stadtbücherei / Mayersche Buchhandlung Sommer: Spanien: Bücher- und Literaturausstellung

11. Januar bis 1. Februar , Spanische Feinkost, Herderstraße: Spanische Spezialitäten – Spanien authentisch kulinarisch

Samstag, 14. Januar, 16 bis 18 Uhr, Musikschule: Flamenco für Anfänger, Schnupperkurs mit Carmen López

Montag, 16. Januar, 19 Uhr, Cinema Ahlen: „Olivo – Der Olivenbaum“, Filmvorführung mit Diskussion

Dienstag, 17., und Mittwoch, 25. Januar, 19 bis 22 Uhr, Familienbildungsstätte: „Die spanische Küche“, Kochkurse mit Bettina Paus (auch am 23. Januar: Realschule St. Martin, Sendenhorst, 26. Januar: Realschule Drensteinfurt)

Dienstag, 17. Januar, 19 Uhr, Mayersche Buchhandlung Sommer: Lesung mit Paul Ingendaay „Gebrauchsanweisung für Spanien“, anschl. Diskussion

Freitag, 20. Januar, 19.30 bis 22.30 Uhr, Weinstube im Weinhaus Schulz: „Spanischer Wein – Weinseminar“

Freitag, 20. Januar, 20 Uhr, Bürgerhaus „Alte Post“ Drensteinfurt: Spanische und lateinamerikanische Rhythmen mit den „Los Tres Amigos Professionales Incontinencia de la Casita de San Antonio“

Samstag, 21. Januar, 15 Uhr, Zeche Westfalen: Spanischer Familiennachmittag mit der Band „Diego‘s Canela“

Montag, 23. Januar, 19 Uhr, Cinema Ahlen: „La isla mínima – Mörderland “

Dienstag, 24. Januar, 19.30 Uhr, VHS : Infoabend zur Studienreise der VHS Ahlen nach Barcelona

Sonntag, 29. Januar, 11.30 bis 14.30 Uhr, Restaurant in der Stadthalle: „Das große Spanien-Buffet“

Montag, 30. Januar, 19 Uhr, Cinema Ahlen: „Julieta“, anschl. Diskussion

31. Januar, 19 Uhr, Haus Siekmann, Sendenhorst: Multivision mit André Schumacher „Kanaren – Sieben auf einen Streich“ (auch am 1. Februar, 19 Uhr, im Bürgerhaus „Alte Post“ Drensteinfurt)