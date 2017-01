Das „Dreikönigssingen“ eröffnet in jedem Jahr den Konzertreigen des Männergesangsvereins „Concordia“. Foto: Ralf Steinhorst

Musikalisch geht es noch einmal zurück in die Weihnachtszeit, wenn der MGV „Concordia“ und der Kammerchor Stromberg zum „Dreikönigssingen“ einladen.

Der Männerchor MGV „ Concordia “ lädt für den kommenden Sonntag, 8. Januar, zu seinem traditionellen „ Dreikönigssingen “ ein. Um 17 Uhr gestaltet der Männerchor in der St. Marien-Kirche zusammen mit dem Kammerchor Stromberg ein weihnachtliches Konzert.

Der Ahlener Männerchor pflegt eine kontinuierliche Konzerttätigkeit, die in jedem Jahr mit dem Singen in einer der Kirchen eröffnet wird. Dabei dürfen traditionelle Weihnachtsmusiken wie das berühmte „Transeamus usque Betlehem“ und „Heilige Nacht“ nicht fehlen. Die weihnachtlichen Chorwerke des großen Männerchores begnügen sich aber nicht mir der hinlänglich bekannten Musik, sondern stellen auch europäische Weihnachtsgesänge aus Russland, England und Frankreich vor.

Das Konzert steht unter dem Motto „Wir haben seinen Stern gesehen“. Zusammen mit dem Kammerchor Stromberg, mehrfacher Meisterchor im Sängerbund NRW und ebenfalls von Wilfried Thorwesten geleitet, erzählen die Chorwerke nicht nur von der Geburt Christi, sondern auch von der adventlichen Verkündigung bis hin zur Verehrung durch die Weisen aus dem Morgenland. So singt der Stromberger Kammerchor neben der fünfstimmigen Motette „Über’s Gebirg Maria geht“ von J. Eccard und den Vertonungen „Es ist ein Ros‘ ent-sprungen“ von Distler / Praetorius auch das siebenstimmige „Angelus Domini“ von Biebl.

In beiden Chören werden Solisten besondere Werke prägen: Bei „Concordia“ übernehmen Thomas Fischer und Klaus Preuss in zwei Chorwerken Solopartien. Beim Kammerchor Stromberg gestaltet Marion Woeste den Solopart in dem Chorwerk „Die Könige“ von Cornelius.

Durch das Programm wird in bewährter Weise der erste Vorsitzende des MGV „Concordia“ Franz-Josef Börste führen.

Auch die Zuhörer sind eingeladen, einige Weihnachtschöräle mitzusingen. Anstelle eines Eintrittsgelds wird im Rahmen einer Türkollekte um eine freiwillige Spende zur Deckung der Kosten gebeten.