Im Ahlener Amtsgericht wurde am Dienstag ein Brüderstreit aus dem Mai 2016 verhandelt. Foto: Cedric Gebhardt

Im Mai attackierte ein 39-Jähriger seinen Bruder im Streit mit dem Pkw. Klarer Fall? Vor Gericht verstrickte sich die Familie in Widersprüche.

Von Christian Wolff

Trotz aller Widersprüche und Unklarheiten, die sich am Dienstag auftaten, stand am Ende der Verhandlung fest: Der 39-jährige Ahlener, der jetzt vor Gericht stand, hat a m 2. Mai 2016 auf einer Grundstückszufahrt Zum Richterbach seinen 33-jährigen Bruder mit dem Pkw attackiert. Beide waren zuvor in Streit geraten. Die Richt erin verhängte eine Geldstrafe – 110 Tagessätze à zehn Euro. Seinen Führerschein, auf den der momentan arbeitslose Mann schon seit acht Monaten verzichten muss, erhält er zurück, um wieder einer Arbeit als Berufskraftfahrer nachgehen zu können.

Der Streit entstand offenbar durch Probleme des 33-Jährigen, der sich nach einem eigenen Führerscheinentzug dauerhaft von seinem Bruder „zur Arbeit und sonst wohin“ kutschieren ließ. Die Beweisaufnahme in dem Fall, der anfangs recht klar erschien, wurde jedoch dadurch erschwert, dass die Familie – wohl zum Schutz der beiden Söhne – nicht mit offenen Karten spielte. Der 33-jährige Mann beteuerte beispielsweise im Zeugenstand, er hätte die Prellungen und Nackenschmerzen nur erfunden, um seinem Bruder nach dem Streit „einen auszuwischen“. Der Wagen hätte ihn nicht wirklich berührt. „Ich nehme alle Schuld auf mich“, sagte er mit Verweis darauf, dass er seit langem mit Drogenproblemen zu kämpfen habe.

Der Angeklagte beteuerte zudem, sein Bruder hätte ihn mit einem Messer bedroht, weshalb bei ihm „die Sicherungen durchbrannten“. Er habe ihm aber „nichts antun“ wollen. Auch die Aussage der 75-jährigen Mutter brachte wenig Licht in die Sache. Sie machte unterschiedliche Angaben dazu, wo sie sich zum Zeitpunkt des Angriffs befand – mal im nahen Park, mal vor dem Haus, mal im Auto ihres Sohnes. Gelegentliche Zwiegespräche mit dem Angeklagten, die trotz eines Dolmetschers auf Türkisch geführt wurden, veranlassten die Richterin zwischenzeitlich, mit einem Ordnungsgeld zu drohen.

Etwas Klarheit konnten die Zeugen in die Sache bringen, die nicht zur Familie gehörten und das Geschehen vor dem Haus von Nachbargrundstücken beobachtet hatten. „Ich habe den Wagen auf den Mann zufahren gesehen, dann hat es einen Knall gegeben und er hat ,Aua‘ geschrien“, erklärte eine Zeugin. Sie habe ihn auch am Boden liegen gesehen. Inwieweit diese Handlungen zu einem inszenierten Schauspiel des aufgebrachten 33-Jährigen gehörten, der auf der Einfahrt bereits aus Zorn das Handy seiner Nichte gegen die Wand geworfen hatte, ließ sich nicht aufklären. Da die Beteiligten auf Türkisch stri tten, wussten die Zeugen allerdings nicht, worum es genau ging.

Staatsanwalt und Richterin hielten letztlich fest, die Familie hätte gut daran getan, sich vorher nicht abzusprechen und den Angeklagten ein Geständnis machen zu lassen, was sich strafmildernd ausgewirkt hätte.