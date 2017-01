Von Ulrich Gösmann

Noch einmal 1000 Gäste mehr – mit Badekleidung und auch ohne. Ahlens Parkbad schwimmt weiter auf der Erfolgswelle . Die Werte im öffentlichen Besucherbereich legten im dritten Volljahr noch einmal zu. Obwohl dem 25 Tage fehlten. Durch den späten Sommer empfahl sich das Freibad diesmal einen knappen Monat länger als hausinterner Bilanzkonkurrent.

Zufrieden? Thomas Schliewe zögert, zieht sich ein „Jain“ über die Lippen. In den absoluten Zahlen liege das Jahr 2016 unter 2015. Schuld: die Schulen. Der Betriebsleiter empfiehlt eine genauere Bilanz-Betrachtung. Hinter der Position Schulsport steht ein Minus von 4000 Gästen. Was zu erklären ist: 1000 Schüler zog der verlängerte Spätsommer rüber ins Freibad. Der Wegfall einer kompletten Grundschule aus dem Schwimmsport drückte weiter auf den Jahresabschluss. Egal: „Die Schulverwaltung hat uns signalisiert, dass die Zeitfenster in diesem Jahr verstärkt ausgelastet werden“, so Schliewe. Absolut waren es immerhin 32 000 Schulschwimmer. Weitere 29 000 Zähler steuerten die Vereine der 2016er-Bilanz bei. Ein stabiler Wert.

Daumen hoch für den öffentlichen Bereich mit 54 000 Schwimmbadbesuchern und 17 000 Saunagästen. Hinter beiden Positionen steht ein Plus von jeweils 1000. Macht einen Jahresabschluss von 132 000 Gästen. Nach dem Jahr 2014 mit 133 500 und 2015 mit 134 000 Gästen hätte das dritte – ohne die Schulausfälle – einen neuen Spitzenwert gebracht.

Bäderleiter Thomas Schliewe blickt zurück – auf 2016. Foto: Ulrich Gösmann Bäderleiter Thomas Schliewe blickt zurück – auf 2016. Foto: Ulrich Gösmann

„Bei unseren Stammkunden verzeichnen wir weiterhin eine hohe Zufriedenheitsquote“, lässt der Chef der Bäderabteilung wissen. Das Schwimmbad sei lokaler Anziehungspunkt für Gäste aus Ahlen und den unmittelbaren Randbereichen. Das Saunadorf ein regionaler Magnet. Mit konstant steigenden Zahlen. Spitzenreiter sei weiter der Mittwoch, was er schon zu Freizeitbad-Zeiten mit seinem FKK-Aktionsabend auf ganzer Fläche war. Im vergangenen Jahr habe sich der Montag gut entwickelt. Die Verkürzung der Damensauna auf die Vormittagsstunden und die Öffnung ab 14 Uhr für alle habe gutgetan. Sicherlich spiele an beiden Tagen auch das 13-Euro-Ticket eine Rolle.

Bei den Eintrittskarten legte die 100er Karte für das Schwimmbad noch einmal kräftig zu, bei den Saunagästen ist die Zehnerkarten die beliebteste.

Fürs Schwimmbad sieht Thomas Schliewe die Kapazitätsgrenzen erreicht. Im Saunadorf sei noch etwas Luft nach oben. Abgesehen von der heißesten Woche des Jahres. Zwischen Weihnachten und Neujahr waren nicht nur die Parkplätze Mangelware. „Am vergangenen Mittwochnachmittag haben wir kurz vor der Entscheidung gestanden, keinen mehr reinzulassen“, sagt der Betriebsleiter.

Trotz steigender Zahlen: Ahlens Bäder bleiben Zuschussgeschäft. Schliewe: „Im Verhältnis zu den Jahren mit dem Freizeitbad sind wir heute aber wesentlich wirtschaftlicher aufgestellt.“