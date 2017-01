Na, das kann ja lustig werden, wenn die Nachwuchsnarren am Sonntag in der Stadthalle eine venezianische Party erleben. Die Kükengarde lädt ein – und stellt das neue Kinderprinzenpaar vor.

Von Ralf Steinhorst

Endspurt für das amtierende Kinderprinzenpaar Collin I. (Burian), Marie I. (Starke) und Standartenträgerin Kyra Thiemann. Am kommenden Sonntag, 8. Januar, nehmen sie beim Galanachmittag der Kükengarde um 14.30 Uhr in der Stadthalle Abschied von ihrer erfolgreichen Regentschaft. Gleichzeitig wird auch das Geheimnis gelüftet, wer ihre Nachfolger sind.

„Ahlen feiert venezianisch Karneval “ heißt das diesjährige Sessionsmotto und auch die Kükengarde greift das Thema für ihren Galanachmittag auf. Dabei stellt Kükengarde-Präsident Pascal Schicke seinen Moderatorinnen Heike Schicke und Yvonne Frenki, die als venezianische Gondolieri „Maria“ und „Julia“ eine Kükengarde-Party mit dem Thema „Maskenball in Venedig“ organisieren sollen. „Da wird es allerlei Verwicklungen geben“, kündigt Heike Schicke an. Das sei eben so, wenn eine Party organisiert sein will.

Natürlich ist auch die Bühnendekoration auf das Thema zugeschnitten. Vor allem müssen die Gondolieri zusehen, dass im ganzen Trubel Vorbereitungen das neue Kinderprinzenpaar mit seinem Standartenträger gefunden wird. Nicht nur Stadtprinz Pille I. (Peter Przyluczky) mit seinen Adjutanten Hans Bongen und Ludger Karshüning sowie Standartenträger Heinzpeter Przyluczky sind gespannt, wer sie als Kinderregenten durch die Session begleiten wird.

Als weiterer prominenter Gast hat sich Bürgermeister Dr. Alexander Berger angekündigt, der auch das scheidende Kinderprinzenpaar gebührend verabschiedet.

Natürlich wird auf der Bühne wieder viel getanzt, „Die Frischgeschlüpften“ haben dieses Mal zusammen mit den „Minis“ einen Tanz einstudiert. „Die Küken“ freuen sich auf ihren Auftritt genauso wie Tanzmariechen Merle (Drews). Auch eine Kindergarde der KG „Klein-Köln“ sorgt für Furore.

Der Einlass in die Stadthalle ist um 13.30 Uhr, um 14.30 Uhr wird der Galanachmittag eröffnet. Der Eintritt für Kinder und Erwachsene beträgt drei Euro. Kostümierte Kinder können an der Kostümprämierung teilnehmen. Für das leibliche Wohl ist mit Kuchen, Waffeln am Stiel und Kaffee gesorgt. Mit dem Kinder-Kostümfest der Kükengarde am 5. Februar ab 15 Uhr im Hof Münsterland können sich die jungen Karnevalisten schon den nächsten Termin vormerken.