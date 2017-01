Von Ulrich Gösmann

Ahlen zieht ohne Blumen Risse in den Frühling. Die Filiale mit ihrer einladenden Blütenmeile verlässt zum 31. März die Fußgängerzone. Lothar Arends, Verkaufsleiter in der Zen­trale in Schwerte , bestätigte am Mittwoch im Redaktionsgespräch die Standortaufgabe mit den Worten: „Es ist in Ahlen nicht ganz einfach.“

Mit dem Ende des laufenden Mietvertrages habe sich das Unternehmen für den Rückzug entschieden. Zwischenzeitlich seien verschiedene Alternativen ausgelotet worden. Aber nichts, was gepasst und bessere wirtschaftliche Erträge versprochen hätte. Zuletzt sei die Filiale ohne Gewinn betrieben worden.

Die fünf Mitarbeiter kommen, so Arends, in anderen Niederlassungen unter. Ein Comeback schließt der Verkaufsleiter nicht ganz aus.