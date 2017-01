Akin Güntepe hatte fest damit gerechnet, bleiben zu können. Doch „ Edeka “ wolle ihn nicht mehr. Offensichtlich passe ein Friseur nicht ins neue Konzept, das Kaufströme zurück in den „ Marktkauf “-Leerstand lenken soll. Zum 31. Januar muss der letzte Erdgeschoss-Mieter raus.

„Wir versuchen, acht Wochen länger bleiben zu könne“, übersetzt Kollegin Yildiz Günes ihren Chef. Mit der gerade erst leergeräumten Sternapotheke gleich um die Ecke hat Akin bereits eine Alternative gefunden. Doch die müsse erst renoviert werden. Ans Geld will der Figaro gar nicht denken. 45 000 Euro habe er in seinen Salon investiert. Jetzt müsse er weitere 30 000 Euro in den Standortwechsel stecken. Für ihn herausgeschmissenes Geld, für das die Scheren lange klappern müssen.

Ja, er wäre auch gerne wieder zurückgekommen. „Was die vorhaben, wissen wir nicht genau“, sagt Yildiz Günes. Nur, dass mit Edeka zwei weitere Läden auf die große Fläche kämen. Was aus der Meile der Miniläden werde? Schulterzucken.