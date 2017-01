Wenn er abrechnet wird‘s bissig. Aber auch sehr lustig. Wilfried Schmickler gastiert auf Einladung der Kulturgesellschaft am 13. Januar in der Stadthalle.

Die Veranstaltungsreihe „Kleine Kunst & Kabarett“ der Kulturgesellschaft bietet mit dem Gastspiel des Kabarettisten Wilfried Schmickler gleich zu Beginn des neuen Jahres die Möglichkeit, dem Vorsatz, „mehr Sport zu treiben“ gerecht zu werden, denn insbesondere die Lachmuskeln werden hier nachhaltig und ausdauernd trainiert.

In seinem mittlerweile siebten Bühnenprogramm „Das Letzte“ rechnet Wilfried Schmickler am Freitag, 13. Januar, ab 20 Uhr in der Stadthalle bissig und humorvoll mit dem in Deutschland wahrnehmbaren Verlust des Glaubens an die Grundordnung und der Zunahme von Misstrauen und Hader ab.

Politiker? Alle Verbrecher! Medien? Alle verlogen! Fremde? Alle verdächtig! Und gerade deshalb: Das Letzte, was die Zukunft braucht, sind Frust und Verdruss.

Darum kümmert sich Wilfried Schmickler in sehr kurzweiligen zwei Stunden, denn er will nur das eine: „Gute Unterhaltung. Denn Gründe für schlechte Laune gibt es eh zu viele!“ So versucht sich der Leverkusener Werks-Kabarettist auch in seinem siebten Programm als Stimmungs-Aufheller und Muntermacher – so gründlich wie möglich und so aktuell wie nötig.

Vorverkaufsstellen sind in der Stadthalle, Rathausvorplatz, Telefon 20 00, das Reisebüro Dr. Pieper am Markt, Telefon 9 16 60 und unter www.adticket.de.