Von Sabine Tegeler

Ralf Feldmann reist durch die ganze Welt. Zumindest gedanklich. Denn für den Leiter des Ahlener Standesamtes und sein Team hat sich mit dem Zuzug von geflüchteten Menschen in den vergangenen zwei Jahren die Arbeit ganz schön verändert. „Die Nationalitäten wurden außergewöhnlicher“, blickt Feldmann beispielsweise auf die Eheschließungen mit ausländischer Beteiligung. Die Beschaffung von Urkunden, deren Überprüfung, die Anfragen nach Ehefähigkeitsbescheinigungen – das alles sei komplizierter geworden – je nach Land, aus dem ein oder beide zukünftigen Gatten stammen.

Dafür trauten die Standesbeamten im vergangenen Jahr Brautpaare mit syrischer und sudanesischer Beteiligung, aus Aserbaidschan, der Ukraine und den USA – um nur einige aus einer langen Reihe von Herkunftsstaaten zu nennen.

Insgesamt traten 2016 in Ahlen 235 Paare vor den Standesbeamten – 15 mehr als im von Ralf Feldmann errechneten Zehn-Jahres-Durchschnitt (2007 bis 2016: 220). Viele bevorzugten eine sogenannte „Ambiente-Trauung“ im Heimatmuseum zum Beispiel oder in der Mühle in Vorhelm. Nur das Heimathaus in Dolberg sei nicht so stark nachgefragt: „Das sind im Jahr vielleicht mal zwei Paare“, stellte Feldmann fest.

Einen erheblichen Anstieg verzeichnete das Standesamt im abgelaufenen Jahr bei den beurkundeten Geburten. Waren es 2015 noch 964 wurden im Jahr darauf 1094 neue Erdenbürger registriert. Im Zehn-Jahresdurchschnitt waren es 914 Geburten. Bei den beliebtesten Vornamen gab es jedoch weniger Bewegung: Marie und Sophie standen wie schon im Vorjahr auf den ersten beiden Plätzen. Bei den Jungen lösten Ben und Elias auf Platz eins und zwei Leon und Jonas ab. Bei den Mädchen waren auch Johanna, Maria und Mia ganz stark, bei den Jungen Paul, Leon und Mats.

Weiterhin gering blieb auch 2016 in Ahlen die Zahl der eingetragenen Lebenspartnerschaften: nämlich nur zwei, eine mehr als 2015.

In der Statistik der beurkundeten Sterbefälle ist die Zahl von 479 in 2015 auf 536 in 2016 gestiegen. Im Zehn-Jahres-Durchschnitt beläuft sich die Zahl der Sterbefälle, die im Ahlener Standesamt beurkundet wurden auf 506.