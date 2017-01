Sehen gute Perspektiven für die Zukunft des Ahlener Schullandheims in Winterberg: Vorsitzender Frank Schulz und Kassiererin Diana Zier vom Trägerverein präsentierten sich zuletzt erfolgreich auf dem Weihnachtsmarkt – und trafen dabei sogar Besucher aus dem Sauerland, die ihren Einsatz lobten. Foto: Christian Wolff

Das erste Jahr ist immer schwer. Insofern sind die Aktiven des Trägervereins für das Schullandheim in Winterberg überrascht von der guten Bilanz. Auch in diesem Frühjahr wird weiter ins Gebäude investiert.

Von Christian Wolff

Um Haares breite wäre es verloren gewesen. Dank eines überwältigenden Bürgerprotests und ehrenamtlichen Engagements wurde das Ahlener Schullandheim in Winterberg jedoch gerettet – und letztlich per Ratsbeschluss im Juni 2015 aus der Regie der Stadt losgelöst. Seit etwas mehr als einem Jahr und drei Monaten wird es nun allein von einem Trägerverein betrieben, der aus dem 2002 gegründeten Förderverein hervorgegangen ist.

„Der Jahresabschluss fällt besser aus, als wir es erwartet haben“, fasst Vorsitzender Frank Schulz am Donnerstag zusammen. Er meint damit nicht nur die Belegungszahlen von rund 5000 Übernachtungen im Vorjahr, sondern auch die ungeahnte Kostenersparnis im laufenden Betrieb. „Bei den Reinigungskosten konnten wir mehr als 4000 Euro einsparen, 300 Euro bei den Fernmeldegebühren“, sagt Kassiererin Diana Zier . Den größten Batzen erreichte der Verein bei den Personalkosten, die um 22 000 Euro sanken. Gleichzeitig wurden zwei Stammkräfte in Vollzeit sowie der Hausmeister halbtags unbefristet weiterbeschäftigt.

„Viele andere Maßnahmen greifen noch“, so Schulz. Dazu zähle der erst im Dezember geschlossene Vertrag mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, der den Lebensmitteleinkauf bei Großhändlern günstiger macht. „Angesichts dessen sehen wir derzeit auch keine Veranlassung, die Übernachtungspreise zu erhöhen.“ Durch die Präsenz im Internet kam der Verein auch an Gruppen aus Dänemark und England, die zum Skifahren ins Sauerland reisen.

Die Stadt leistete aktuell einen Zuschuss von 60 000 Euro. Aufgrund der positiven Entwicklung wurde jedoch auf die Anforderung der mit einem Sperrvermerk im Haushalt 2016 versehenen weiteren 10 000 Euro verzichtet.

Demgegenüber wurden rund 13 000 Euro aus eigenen Mitteln in Renovierungsmaßnahmen investiert. Schulz: „Das ist etwa das Doppelte von dem, was die Stadt zuletzt investieren konnte.“ Der Gesamtaufwand an Renovierungskosten für das Schullandheim wurde von der Verwaltung zuletzt mit 360 695,70 Euro beziffert, davon entfielen alleine 92 000 Euro auf die Erneuerung der Fenster. „Die haben wir inzwischen weitgehend abgeschlossen – und zwar durch ehrenamtlichen Einsatz mit deutlich geringeren Kosten“, erklärt der Vorsitzende. „Wir haben im Bereich der Fenster rund 30 000 Euro investiert und werden dieses Frühjahr die letzten noch fehlenden erneuern. Geschätzt sind dann zirka 34 000 Euro für neue Fenster investiert worden.“ Daneben seien im Jahr 2016 ein Regenwasserkanal, die Fallrohre, ein Geschirrschrank, ein Schaukelgerüst und mehrere Teppichböden erneuert worden.