Von Ralf Steinhorst

Die Landwirte in Ahlen stehen einer misslichen Situation gegenüber. Einerseits erwarten die Verbraucher von ihnen Ressourcenschonung, andererseits Erzeugnisse zum möglichst günstigen Preis. Die öffentliche Kritik sehen sie als überzogen an, was bei der Jahreshauptversammlung der Ortsverbände im Gasthaus Quante am Mittwochabend teilweise auch lebhaft diskutiert wurde.

Nicht nur der Preisverfall bei der Milch machte Ralf Storkamp, Ortslandwirt von Ahlen, Sorgen, auch die politische Großwetterlage wie der „Brexit“ schürten Sorgen. Aber immerhin gehe es bei den Schweinepreisen aufwärts. „Lasst uns gemeinsam die Probleme angehen. Gemeinsamkeit macht stark“, forderte er deshalb die Landwirte auf.

Die Aktivitäten vor Ort im Jahr 2016 bilanzierte Schriftführerin Renate Mehring in ihrem Jahresbericht. Im sogenannten „Bürgermeister- und Bauernfrühstück“ tauschte sich die Führung der Landwirte mit der Verwaltung aus, zudem machten die drei neuen Ortslandwirte einen Antrittsbesuch bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG). „Wir haben viele Gemeinsamkeiten gefunden“, bewertete später der Vorhelmer Ortslandwirt Ulrich Averberg das Gespräch.

Auch mit „Pro Ahlen“ gab es ein Treffen. Über das Jahr verteilt erfolgten immer wieder Gespräche mit politischen Vertretern aus verschiedenen Lagern. Intensiv haben sich die Landwirte auch bei der Diskussion um das neue Wirtschaftswegekonzept mit eingebracht. In allen drei Ortsverbänden wurden zudem Feldbegehungen durchgeführt.

Für den 25. Juni planen die Ortsverbände einen „Tag des offenen Hofes“. Die Organisation liegt in den Händen von Ludger Schulze Horsel.

Nachdem Ulrich Averberg angekündigt hatte, dass die Landwirtschaft voraussichtlich auf der „Ahlener Woche“ 2017 mit einem Stand vertreten sein werde, lobte Bürgermeister Dr. Alexander Berger diese Absicht: „Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft in der Stadt Ahlen.“ Insofern sei das Gespräch mit der WFG ein guter Schritt gewesen.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger Foto: Ralf Steinhorst Bürgermeister Dr. Alexander Berger Foto: Ralf Steinhorst

Berger zog eine umfangreiche verwaltungstechnische Bilanz des Jahres 2016 – mit dem Fazit, dass sich in Ahlen viel bewegt hat. Er betonte die Kooperation mit den Landwirten beim Wirtschaftswegekonzept, weil es wichtig sei, „gemeinsame Wege zu gehen“. Der Ausbau von schnellen Datenleitungen im Außenbereich soll weiter zügig vorangetrieben werden. Zum Bau der B 58n liege der Stadtverwaltung liegt kein aktueller Planungsauftrag vor. Bei den Wasser- und Bodengebühren gibt es eine neue Rechtsprechung, die zurzeit mit dem Bauerschaftsrat besprochen werde. „Wir wollen das Profil der Stadt Ahlen als Dienstleister weiter schärfen“, resümierte der Bürgermeister zum Ende seines Vortrags.