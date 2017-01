Von Ulrich Gösmann

Freie Fahrt auf der B 58 am Ortsausgang Ahlen in Richtung Drensteinfurt . Drei Monate lang war die Bundesstraße auf 800 Metern Baustelle. Seitdem der Verkehr wieder beidseitig rollt, stehen die Baufahrzeuge.

Josef Brinkhaus , Sprecher beim Landesbetrieb Straßen.NRW, verweist auf die Urlaubszeit der ausführenden Firma. Darüber hinaus passe das Wetter momentan nicht zu den Restarbeiten. Allem voran fehlen noch zwei Verkehrsinseln. Die eine in Höhe der Gärtnerei Schulze Eckel, die andere am Ortseingang. Zudem sind noch Randarbeiten an dem neuen Rad- und Gehweg auszuführen.

Liegt, ist aber noch nicht freigegeben: der neue Geh- und Radweg. Foto: Ulrich Gösmann

Bereits „in Betrieb“ sind die überarbeiteten Bushaltestellen. Sie verfügen jetzt über erhöhte Bordsteinkanten, die es ermöglichen, Niederflurbusse barrierefrei zu betreten.