Von Sabine Tegeler

Jochen Rölfing greift metaphorisch in den Arztkoffer , um Hausbesitzern die diesjährige Thermographie-Aktion der Verbraucherberatungsstelle im Rathaus schmackhaft zu machen: „Die Thermographieaufnahmen haben eine ähnliche Funktion wie Röntgenbilder – sie zeigen nämlich, was sonst nicht sichtbar ist“, erklärt der Energieberater am Freitagvormittag. Gemeinsam mit Beratungsstellenleiterin Anne Schulze Wintzler hat er eingeladen, um die Sonderaktion 2017 bekanntzumachen. Genau passend, findet Anne Schulze Wintzler: „Es wird kalt, die Thermographen können ausschwärmen.“

Das Wetter sei ideal, um an Gebäuden austretende Wärmeströme zu erkennen, erklärt Jochen Rölfing. Die Thermographie zeige Gebäudebesitzern nämlich die Schwachstellen – die Punkte, an denen im wahrsten Sinne des Wortes Geld zum Fenster raus geheizt wird.

Zu der Sonderaktion der Verbraucherzentrale gehöre aber nicht nur, dass diese Aufnahmen mit einer speziellen Wärmebildkamera gemacht werden: „Die Bilder müssen interpretiert werden und dafür bedarf es eines Experten.“ Der nehme zunächst alle Seiten eines Gebäudes auf, betrachte dann die Schwachstellen auch im Inneren und komme so zu einer Diagnose. „Ein Mediziner erstellt dann einen Therapieplan. Wir machen was Ähnliches – einen Sanierungsfahrplan“, ist Jochen Rölfing wieder beim anschaulichen Vergleich mit dem Arztberuf.

Zu den Aufnahmen gibt es ein 90-minütiges Beratungsgespräch über Sanierungsmöglichkeiten, Förderungsmöglichkeiten, gesetzliche Vorgaben und mehr. Der Hausbesitzer erhält abschließend einen umfassenden Beratungsbericht.

Die Thermographie-Sonderaktion läuft ab sofort, kostet 190 Euro und richtet sich an Besitzer von Gebäuden, die vor 2006 gebaut wurden und nicht mehr als sechs Einheiten umfassen. „Es können maximal 35 Leute teilnehmen“, rät Jochen Rölfing zur schnellen Anmeldung. In den vergangenen Jahren seien die Termine immer ausgeschöpft gewesen.

Viele Hausbesitzer wollen durchaus eine energetische Sanierung in Angriff nehmen, hat der Energieberater, festgestellt: „Aber sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen.“ Diese Aktion sei eine gute Hilfestellung.

Interessierte können sich ab sofort anmelden und Termine vereinbaren bei der Energieberatung der Verbraucherberatungsstelle in Ahlen unter Telefon 9 61 31 05 oder direkt in bei der Verbraucherzentrale in Düsseldorf unter 02 11 / 33 99 65 55 sowie im Internet unter www.verbraucherzentrale.nw/thermoaktion.