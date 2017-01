Viele kleine Könige sind bereits in den Kirchorten Ahlens unterwegs. In St. Josef und St. Gottfried ist einer dabei, dessen Herz schon lange der Sternsingerei gehört: der 80-jährige Hans Aperdannier.

Von Peter Schniederjürgen

„Es macht einfach Spaß und ich habe dabei wirklich immer nur nette Leute getroffen“, fasst Hans Aperdannier seine Begleitung der Sternsinger zusammen. Das macht er nun schon über 20 Jahre rund um den Kirchort St. Josef und Gottfried. Dabei ist der agile 80er ohnehin kirchlich engagiert und interessiert. Aber der Sternsingerei gehört sein Herz.

„Im Laufe der Zeit haben wir so unendlich viele besondere Momente erlebt. Ganz lustige, anrührende und auch dramatische“, erinnert sich der Pensionär am Rande der Aussendung vor St. Josef. Immer wieder ist es für ihn etwas Besonderes, wenn seine Sternsinger an Haustüren anderer Religionen klopfen. „Oft kennen diese Menschen den Brauch gar nicht“, hat er erfahren. Dann ist nicht selten eine umfangreiche Erklärung des „Wieso?“ und „Warum?“ nötig. Dazu öffnen sich nicht selten Haus oder Wohnung.

Für den praktizierenden Katholiken ist das Interesse der meist Muslime an den „Drei Weisen aus dem Morgenland“ immer wieder erstaunlich. Dabei überrascht Aperdannier die enorme Gastfreundschaft der ihm oft unbekannten Mitmenschen immer wieder aufs Neue.

„Vor einigen Jahren kamen wir zu einem sehr betagten Ehepaar. Die schon in die Neunziger gehende Hausfrau öffnete und holte uns schnell herein“, berichtet der Sternsingerbegleiter. Es ging direkt an das Krankenlager des ebenfalls hochbetagten Ehemannes. Die Sternsinger sangen ihr Lied, gaben den Segensspruch. Der erkrankte Senior lachte zufrieden und beglückt. Draußen schrieben die Sternsinger mit der geweihten Kreide ihren Segensspruch an die Wand. „Noch lange Zeit danach war sich die Dame sicher, dass ihr Mann nach unserem Besuch wieder gesund wurde“, erzählt Hans Aperdannier.

Ein anderes Mal wurden die Sternsinger ebenfalls in ein Krankenzimmer gerufen. Dort lag ein schwer kranker junger Mann mit Multipeler Sklerose. „Als wir unseren Spruch aufsagten, sahen wir, wie sich der Junge durch ein Zeichen mit Daumen und Zeigefinger bedankte“, schildert der engagierte Christ sein wohl aufwühlendstes Erlebnis. So etwas gehe nie ganz ohne Träne der Rührung. Einen beliebten Sammelort hat Aperdannier auch. „Das frühere Solarium, heute steht dort der Netto“, beschreibt er. Dort kannte die Aufsicht diesen Brauch auch nicht. Schließlich erklärten die Sternsinger so gut, dass sie die ganze Trinkgeldkasse in die Sammelbüchsen entleerte.

„Das ist es, was mich so fasziniert. Die Vielfalt der tollen Menschen, der wir begegnen“, stellt Hans Aperdannier klar. Angefangen hat es für ihn, als seine eigenen Kinder als Sternsinger durch die Gemeinde zogen. Das waren die ersten Jahre. Dann ging es mit anderen Kindern weiter und jetzt ist es ein festes Datum im Nachweihnachtskalender des rüstigen Rentners. „Und das geht solange so weiter, solange ich kann“, freut sich Hans Aperdannier auf viele weitere Begleitungen,