Und noch eine Ehrung für den Songpoeten: Ahlener Musiker laden ein zu einer Hommage an Bob Dylan am 21. Januar in der Lohnhalle.

Von Christian Feischen

Geeh rt worden ist Bob Dylan schon oft: Der Songpoet erhielt im Laufe seiner mehr als fünf Jahrzehnte währenden Karriere unter anderem zwei Ehrendoktortitel, den Pulitzer-Preis für lyrische Kompositionen und im Dezember 2016 – von Fans lang herbeigesehnt – endlich den Nobelpreis für Literatur.

„ Hommage an Bob Dylan“ am 21. Januar in der Lohnhalle

Aus Freude darüber wird sein Schaffen in Ahlen nun noch einmal besonders gewürdigt: mit einer abendfüllenden „Hommage an Bob Dylan“ am 21. Januar in der Lohnhalle. Die Idee hatte der Musiker und Dylan-Kenner Bernd Herrmann gemeinsam mit Wolfgang Brand von der Initiative „Rock am Schacht“, unterstützt von Hermann Huerkamp vom Stadtteilbüro Süd-Ost.

Neben Musikern aus Ahlen und der Region beteiligt sich auch die Mayersche Buchhandlung Sommer mit einem Büchertisch an dem Abend. Schließlich sollen nicht nur Dylan-Songs im akustischen Gewand in der Lohnhalle erklingen, sondern auch die Texte zur Geltung kommen, die den Nobelpreisträger zum populären Gegenwartsdichter machten. „Es soll ein musikalischer Abend werden, bei dem man rund um Bob Dylan viel erfahren kann“, erläuterte Hermann Huerkamp beim Pressegespräch am Freitag. Für die entsprechende Atmosphäre würden Tische und Stühle vor der Bühne aufgestellt, so die Organisatoren.

Dylan-Interpretationen

Seit Oktober liefen die Vorbereitungen, wobei sich mittlerweile ein genauer Programmablauf herauskristallisiert hat. Neben Bands um Uwe Stein sowie Bernd Herrmann machen auch Jonas Künne und Wolfgang Venne als Duo an Gitarre und Bass mit. Und auch Axel Ronig, Josef Steffens und Wolfgang Brand, seit Jahren bei „Rock am Schacht“ aktiv, werden ihre eigenen Dylan-Interpretationen mit Cajon-Begleitung beisteuern und dabei leisere Töne anschlagen als sonst in der Lohnhalle. Mit Piano-Klängen bis zu rockigeren Gitarren-Rhythmen wollen die Interpreten nämlich ohne aufwendige elektronische Verstärkung Bob Dylans herausragenden Einfluss auf die Popkultur mit bekannten und weniger bekannten Stücken in einem abwechslungsreichen Reigen hochleben lassen.





Es seien weitaus mehr dabei als nur bekannte „Best Of“-Lieder wie „Blowin‘ In The Wind“ und „Knocking On Heaven‘s Door“, kündigten die Musiker mit Blick auf das Programm an: „Von den über 520 Songs, die Bob Dylan geschrieben hat, werden es beim Konzertabend rund 25 sein, die sich die Beteiligten ausgesucht haben“, erklärte Wolfgang Brand.





Klassiker wie „The Times They Are A‘Changin‘“ oder die „ganz bekannten Dylan-Hits“ würden allerdings nicht fehlen. Die werden alle beteiligten Musiker zusammen auf der Bühne in der Lohnhalle der ehemaligen Zeche auch präsentieren – zum Finale der Hommage.

Die Veranstaltung beginnt bei freiem Eintritt am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr.